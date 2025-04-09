SHEIN轉往海外躲關稅？陸官方「代闢謠」：加碼投資國內

▲SHEIN近年快速崛起，在歐美受到歡迎。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國將對中國大陸小額包裹的關稅調高至90%，傳出大陸跨境服裝電商品牌SHEIN（希音）已打算將供應鏈轉移至海外。對此，廣州市商務局9日表示，「作為從廣州成長起來的全球化企業，SHEIN持續在廣州為核心的國內供應鏈加碼佈局和投資。」

《彭博》近日報導，由於美國不斷調高對陸商品的關稅，SHEIN曾考慮將部分生產線轉移至海外，甚至安排供應商赴越南等東南亞國家考察。

值得注意的是，雖然SHEIN未親自回應相關傳聞，但其供應鏈的主要所在城市，廣州市的商務局9日卻出面「代闢謠」。

據《廣州日報》報導，廣州市商務局表示，作為從廣州成長起來的全球化企業，SHEIN持續在廣州為核心的國內供應鏈加碼佈局和投資。

廣州市商務局還強調，「今年一季度在廣州的出口額繼續保持增長，無疑是讓供應鏈轉移的謠言不攻自破。」

此外，SHEIN一名負責人近日接受《界面新聞》採訪時也表示，將在廣州建設大灣區最大的供應鏈總部，為公司全球銷售提供核心支持，該總部承擔生產、研發、倉儲物流等功能，三期全部達產後年出口額預計超千億元（人民幣）。

報導並提到，該全球交付中心位於廣州增城區，總投資達100億，一期已於2024年9月開工。