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關稅延燒！「豪車名錶」出貨喊卡　這商品7月美國恐缺貨

▲▼英國汽車製造商捷豹路虎（Jaguar Land Rover） 。（圖／路透）

▲英國「捷豹路虎」也面臨川普關稅影響。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《紐約郵報》報導，川普政府「對等關稅」衝擊全球，許多外國企業紛紛宣布暫停出貨至美國，包括英國豪車、瑞士名錶、仰賴中國出口零件的高科技產品。其中，一間知名玩具製造商的經典商品，更可能於7月在美國本土售罄。

英國豪車

英國「捷豹路虎」（Jaguar Land Rover）證實，捷豹（Jaguar）、Range Rover、Land Rove出貨已被限制。發言人表示，全球其他市場的駕駛，都將能夠駕駛該品牌汽車，毫不費力地享受彎道快感，但送往美國的貨運已經停止，「我們的豪華品牌擁有全球吸引力……現在的優先要務，是向全球各地的客戶提供商品，並且處理這些新的美國貿易條款。」

▼勞力士等瑞士名錶暫停出貨。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼勞力士（Rolex）手錶。（圖／達志影像／美聯社）

高科技產品、電腦斷層掃描儀器

川普政府對中國累計徵收54％關稅，北京也提出反制措施，包括對美國商品加徵34%關稅。

除此之外，北京承諾限制運輸7種稀土元素，其中一些被用於製造高科技電子產品，包括雷射機器、風力渦輪機使用的高功率磁鐵、噴射機引擎塗層、電動汽車特斯拉等。中國還表示，將「調查」用於電腦斷層掃描（CT scans）機器內部的X光射線管，這可能影響美國人的醫療篩檢。

瑞士名錶

勞力士（Rolex）、百年靈（Breitling）、愛彼（Audemars Piguet）都在觀望關稅局勢。美國名錶經銷商博內塔（Erik Boneta）說，「所有主要品牌都暫停出貨」，如果關稅真的生效，「每一個人、從製造商到消費者，要不就是負擔多一點成本，要不就是負擔多一點價格。」

儘管有人認為，這將導致中古手錶價格上漲，博內塔卻不這麼認為，因為「股市受挫，人們不會特地去買名錶。」他預期最近都不會出貨，「瑞士人不會迅速做決定。他們會慢慢來，仔細思考。」

▼任天堂Switch 2已經暫停美國預購。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Nintendo,Switch2,Switch 2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

兒童玩具

玩具製造商Basic Fun總部位於美國佛州，但大部分商品都在中國生產，包括Tonka玩具卡車、彩虹熊玩偶（Care Bears）、科樂斯（K’ne）積木、林肯小木屋（Lincoln Logs）等。

該公司7日停止了所有中國工廠的出貨，而上述經典玩具預計7月在美國完全售罄。執行長弗爾曼（Jay Foreman）坦言，不能冒險放行任何可能面臨高額關稅的產品，並且直呼「不可能」自行吸收或轉嫁54%稅率，「消費者會停止消費，全球貿易也會停滯。」

任天堂Switch 2

日本任天堂宣布暫停美國的Switch 2預購，該公司聲明證實，預購不會按計畫進行，「是為了評估關稅，以及不斷變化的市場條件的潛在影響。」此前，Switch 2預計6月5日正式發布。

 
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