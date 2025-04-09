川普動一張嘴「好公司都被幹趴」！她曝新人全是高材生：回到2008

▲川普動一張嘴，台股即連日大跌。（圖／CTWANT）

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美國總統川普近日對全球各國課徵對等關稅，引發全球股災，台股更是連日暴跌3天。就有一名女工程師幫忙公司面試，表示最近在面試新人時，越來越多頂大博士、海歸名校的人來投履歷，主管還是寧缺勿濫慢慢選人，跟過去完全不同，讓她感嘆，「今年跟去年的畢業生辛苦了」。

原PO在Dcard以「最近有感要回到2008年的感覺了」為題發文，表示「最近幫部門面試很多人，收到的簡歷也越來越多頂大博士或是海龜名校的來投，以前門檻比較低，現在寧缺勿濫老闆可以慢慢選人，除此之外，內推名額也開始擠壓到沒有關係的畢業生。」

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原PO表示，上次她跟主管聊天才知，台灣情勢不好，現在的雜魚也比在職厲害，在履歷中做過的小專案、小作品，她跟同事都不懂，「越來越捲了今年跟去年的畢業生辛苦了，家裡沒礦的好好珍惜還有公司願意留著我們打工，不然沒有收入壓力真的超大。」

原PO說，「很多學生以為讀電資，未來就很穩，真的沒這麼穩，川普動一張嘴，基本面好的公司都被幹趴 ，像我就有自知之明，要是我現在投同一個部門，我肯定進不來。」

貼文一出，不少人紛紛留言「真的沒在開玩笑，我的部門進來的新人不是台就是交，還有台大博，有夠神奇」、「我覺得還有個原因，就是學歷變好拿了，我沒有鄙視各位名校大大的意思，大家都很優秀」、「我在某間系統廠FW，部門最近兩個新人也是四大碩，真的越來越捲，以往這些人根本不可能到我們這，有跟其中一個小聊，他待業半年扛不住就先來了」。

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