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美與各國談判關稅4種可能模式　陳波：最壞情況協議有排除中方條款

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲美國於今9日北京時間12時01分實行「對等關稅」，宣稱有50多國排隊協商。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

美國總統川普對全球貿易夥伴祭出「對等關稅」，今天北京時間4月9日中午12時01分正式上路，白宮也透露目前已經有50多國接觸，有意進行貿易談判，根據不同地區國家有不同談判協商。新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波接受《東森新媒體ETtoday》訪問也指出，未來大陸與各地區國家與美談判四種可能性。最差情況是美國透過談判交易，讓其他全球貿易夥伴有「排除中方條款」，雖然機率較低。又或是檯面下協議，涉及層面不只有關稅經貿，還有政治軍事、區域安全等問題，都可作為美國交換條件。

川普宣佈啟動「對等關稅」政策，引發全球大規模的股市拋售。今天4月9日起正式對包括歐盟、日韓、台灣、越南、印尼、泰國、柬埔寨等在內約60個貿易夥伴，甚至是無人島正式課稅。其中，川普針對大陸反擊34%報復性關稅，再次宣布對華實施104%關稅。

面對一波波高關稅衝擊，美股昨8日開盤又一波下跌，大陸Ａ股因「國家隊」以及百間國央企進場支撐，微微翻紅，但長期看下來，各國因為美國不合理高關稅，將面臨通貨膨脹，甚至經濟衰退等憂慮。

美國這次不只「劍指」大陸，這場全球貿易戰也是算一筆總帳，依照各地區國家與美國談判時間，估計要消停得一段時間。新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「這是全球貿易戰，短時間來看貿易逆差很難從全球角度來解決，中長期來看，美國可以從別的方面來進行交易和索取。」

陳波也分析4種可能談判情況。第一，其他國家先行和美國達成協議，協議裡有排除大陸條款，比如：不能有大陸資本、不能跟大陸的廠商相互有聯繫，產業鏈、供應鏈不能有大陸，或是大陸資本不能超過25%。

陳波也指出，「如果美國與其他地區國家能做到上述協議，對大陸來說可能是最差情況，中美完全脫鈎，甚至造成與中美國相關的國家也有很大程度上脫鉤，這是最差情。」但這種情況可能性不大發生，因為大陸擁有十分完整上中下產業供應鏈，要完全切割幾乎不可能。

陳波指出，第二種可能情況，舉例美國正在強迫關係緊密的加拿大、墨西哥與中方脫鉤，多數的國家可能不一定希望，或者也不願意幫助美國，因為利益不對等。舉例，整個東南亞，包括越南有許多就業投資者，主要不是來自美國，而是來自於中國大陸。

針對第二種情況發生概率？陳波指出，「這也是最差情況，但出現的概率應該也不會很大，所有地區國家都在一場博弈。因此，最好情況是中美之間能找到雙方能接受的協議。」

陳波繼續分析，第三種情況也是比較好情況，中國大陸會進一步的放開以自己的服務業市場為主的市場，減少市場一些相關的管理規制，尤其對於外資的管理規制。

「以美國對華服務貿易長期順差，來抵消美在華的貨物貿易的逆差，也是一種可能性。雙方合作共贏的模式聽起來很美好，從美國政治生態角度來講，可能性也不大。」陳波指出。

陳波繼續分析，第四種情況是「檯面下交易」，也是經濟專家學者最無法預測情況。川普曾說，當他揮起關稅大棒的時候，他的目標不只是貿易而已，還有政治經貿，軍事地緣等關係。「畢竟美國與其他地區國家有政治軍事、區域安全等方面合作的考量。」

舉例，川普先前說因為宣布對華多徵收34%關稅，否則中國大陸有跡象同意字節跳動公司出售TikTok美國業務的交易，並且強調若是中方願意配合降關稅，這項交易馬上批准。但實際上美國把關稅與TikTok綑綁再一起，難以取信於北京。

陳波進一步強調，全球關稅戰對於中美大國來說，很多的討論可不光只是貿易而已，很多事情會是在檯面下進行交易。「每個地區國家最終和美國談成的協議都會不一樣，因為能提供的條件都不同，美國需要的東西也不一樣。」

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