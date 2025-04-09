批總統府製造對立　民眾黨：請民進黨做正事不要只想C位

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

川普政府的對等關稅在台灣時間今（9日）中午12點01分正式上路，台灣將被徵收32%關稅，衝擊百工百業。針對總統府副秘書長張惇涵稱赴美談判的國外旅費、扶持產業預算，民眾黨發言人吳怡萱說，到現在還總統府還在製造仇恨對立，請好好檢討、約束一下綠委們，不要再繼續鬧下去、讓議事空轉，「請把正事放在前面，民進黨不要只想權利、C位，把正事好好交辦清楚」。

針對川普政府加徵32%關稅衝擊百工百業，發言人吳怡萱轉述，黨主席黃國昌特別要求中央委員與黨公職，今天開始要到第一線與在地產業進行對話，甚至要由地方黨部協助，不拘任何形式，不論是座談會或是拜訪，了解基層的聲音，彙整意見後跟中央黨部、立法院黨團高度配合，盡可能深入民間協助勞工、產業度過難關。

黃國昌強調，百工百業現在急得像熱鍋上的螞蟻，但是賴政府還是持續放任民進黨立委讓立院議事空轉，民眾黨絕對會把國家利益放在最重要的位置，會身體力行到第一線協助勞工產業度過難關。

黃國昌說，因此在會議中也請各地方黨部，主動了解百工百業新生，特別是要關心勞工現在面臨的衝擊，希望大家能在各自崗位上盡一份心力，盡心盡力回應人民的期待。

另外，吳怡萱也提到，到現在還看到總統府製造仇恨對立、操作大罷免，給大罷免添柴火。總統府什麼時候要告訴外界，台灣跟美國何時談判？掛號掛上了沒？有70個國家要跟美國交涉，請問台灣現在排幾號？這是老百姓現在想知道，總統府該正面回應大家的內容，而不是聽到副秘書長張惇涵持續在螢幕上製造對立、檢討在野黨。

「昨天到底是誰讓立法院讓議事空轉？」吳怡萱說，柯建銘、吳秉叡、沈伯洋三個無賴坐在主席台上，讓立法院會無法進行，民眾黨團昨天為呼應行政院提出的產創條例，就是在幫助高科技、地方傳產等度過難關，但遺憾昨天看到民進黨立委又在立院讓議事空轉。

吳怡萱說，請張惇涵副秘書長發言時，先看看自家立委在立院的表現是怎樣？好好檢討、甚至規範約束一下綠委們，不要再繼續鬧下去、讓議事空轉，「請把正事放在前面，民進黨不要只想權利、C位，把正事好好交辦清楚」。