藍白縣市首長明晚「盤點關稅戰地方衝擊」　會後宣布聯合聲明

▲朱立倫明邀藍白縣市首長齊聚。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

川普宣布對台灣祭出32%對等關稅今（9日）午起生效，國民黨主席朱立倫下午主持中常會時表示，國民黨在這段時間，從智庫、學者專家到黨團、縣市長皆願共赴國難，明日晚間將召集藍白縣市長，針對各地面臨的實際需求進行盤點與交流，共同研商面對經濟跟勞工就業衝擊。據悉，除苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善出國改派副縣長出席以外，其餘首長將親自與會，包含新竹市代理市長邱臣遠也會參加。

朱立倫強調，國難當頭，國民黨從立委、地方縣市都不斷提醒執政黨，共赴國難要團隊作戰，各縣市長這段時間針對各地方產業蒐集、整理資料，包含台中市長盧秀燕帶領的中部8縣市、北北基桃、桃竹竹苗各縣市都在凝聚區域共同意見，明晚就會召集所有藍營縣市長研商經濟衝擊。



針對行政院提出的880億元預算補助，朱立倫認為絕對不夠解決這次的關稅衝擊，「必須提出更多特別預算，至少要2000億元」。

朱立倫呼籲，台灣是個以貿易為主的國家，中華民國不可能再一面倒完全依賴美國，必須自立自強，新加坡就是最好的學習對象，請賴清德聽聽星國總理黃循財的意見。

黨務人士補充，明天這場會議會先由智庫針對全國產業動態及可能受到的衝擊進行背景說明，然後再由各縣市首長說明各地的產業狀態，以及對於勞工的影響幅度。會議將在明天晚上6時30分登場，預計8時再舉行記者會宣布聯合聲明內容，表達地方需要什麼樣紓困規模跟政策。