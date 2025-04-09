5000億國安基金進場護盤　綠委要求擴大規模：才能安定73兆股市

▲5000億國安基金進場護盤。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

面對川普關稅風波衝擊股市，國安基金今（9日）挾5000億銀彈奉命護盤。對此，綠委郭國文表示，國安基金第9次入場護盤，第一次護盤時，股市約8兆，如今已成長到73兆，國安基金應該擴大規模。而過去國安基金進場護盤的基準大約是抓指數跌破「台股10年線」，按照這個標準，進場時機落在台股破15,000點左右，但這次在18,072就進場護盤，代表國安基金也針對整體國際情勢變化進行調整。

國安基金昨宣布啟動安定市場任務，今台股盤中雖殺逾千點，但國泰投信表示，回顧歷史經驗，國安基金護盤多著墨於大型權值股等產業龍頭，例如科技股台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308），以及金融股國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2892）等，觀察國安基金過往的8次護盤，進場時機皆是相對低點，僅有2000年首次進場時虧損出場，其餘皆是獲利出場，可市場仍視為股市風向球。

郭國文強調，翻開過去8次的紀錄，可以看到，在早期國安基金進場護盤，主要是因為台灣政治環境因素，但近年來，更多是受到國際情勢影響，導致股市震盪而進場護盤。

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郭國文指出，過去國安基金進場護盤的基準大約是抓指數跌破「台股10年線」，按照這個標準，進場時機點應該是台股破15,000點左右，但這次在18,072就進場護盤，代表國安基金也針對台股與整體國際情勢變化進行調整。

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對於國安基金，郭國文表示，還有一項是他認為要調整的部分，那就是國安基金的規模。民國89年第一次護盤時，台股市值約8.19兆，5000億的國安基金大概占市值6.1%，擁有一定的效果。

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郭國文說，可如今台股市值已經達到約73.6兆，5000億只占0.67%，且光是4/8一天，台股交易量就超過6350億，顯然國安基金穩定市場的效果有限。光是今年1到3月，外資賣超就超過5000億台幣，國安基金應該要擴大規模，才有辦法對於73兆的股市達到「安定」的效果。