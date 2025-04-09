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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘆綠營5度杯葛院會「既不智也不該」　黃暐瀚：民眾看了怎麼想？

▲吳秉叡、柯建銘霸佔韓國瑜主席位置。（圖／陳冠安提供）

▲吳秉叡、柯建銘霸佔韓國瑜主席位置。（圖／陳冠安提供）

記者郭運興／台北報導

因應關稅問題，行政院長卓榮泰盼國會支持880億方案，但8日民進黨團再次杯葛立法院院會，民進黨立委吳秉叡更坐在院長座位。對此，媒體人黃暐瀚今（9日）表示，先發不急，板凳急？場上比拚的是目前的執政黨，你得解決問題，結果卻是霸占主席台不讓開會？讓院會第五度「空轉一整天」？民眾看了會怎麼想？到底誰執政？眼下民眾更擔心關稅問題，週二院會的杯葛，既不智，也不該。

黃暐瀚表示，原本想直接下標「皇帝不急，急死太監」，後來覺得語意不雅，又怕太監二字被誤指我在隱喻誰？乾脆換一個寫法「先發不急，板凳急？」打籃球先發五人，就是執政的民進黨；場下板凳七人，則是目前在野的藍白。

黃暐瀚表示，延續昨天的論述，場下板凳七人，只是「還沒上場」，一樣得做好準備，隨時上場應戰，所以有志執政的在野黨，當然要積極提出國家大政方針，供民眾選擇，也展現準備好執政的自信。

黃暐瀚認為，至於在場上比拚的「先發五人」，就是目前的執政黨，身為執政黨，府院黨一把抓，面對問題，你得解決問題。

黃暐瀚指出，在3月25日的院會爭議，民進黨主張「違法院會、表決無效」，但韓國瑜院長堅持，主席尚未宣布散會，院會絕對有效。由於看法迥異，相爭不下，之前民進黨已經四度杯葛院會。

黃暐瀚再指，豈料4月3日川普宣布高關稅，人心惶惶，週一開盤股市大跌，卓院長還為此拜託藍白支持880億補助預算，希望到立院專案報告。結果週二卻是民進黨立委霸佔主席台不讓開會？（照議程昨天是卓揆備詢）讓院會第五度「空轉一整天」？民眾看了會怎麼想？到底誰執政？究竟誰更急？

最後，黃暐瀚強調，執政當家，就要展現出執政當家的樣子，兩公投爭議當然重要，但事有輕重緩急，眼下民眾更擔心的是關稅問題。既然週五院會卓院長專案報告，已是朝野共識，週二院會的杯葛，既不智，也不該。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

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