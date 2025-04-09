罷免宣傳片第五彈！　喊話「長照福利不能凍、變紅立委要全刪」

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，日前上百位台灣影視工作者響應大罷免行動，發起「Taiwan Action影片計畫」，透過影片喊話以罷免不適任藍白民代為目標，引起極大討論。今（9日）再度推出罷免宣傳片第5彈，參與編導的金鐘編劇陳世杰表示，此部影片以最輕快簡單的方式拍出長照福利在藍白立委濫權下的後果，雖言簡意賅卻語重心長「長照的福利不能凍，變紅的立委要全刪」。



「Taiwan Action影片計畫」今日推出第5部罷免宣傳影片，以《長照不能凍》為題，片中罷團向一位坐在輪椅上的長者表示「婆婆，請支持罷免謝謝」，隨後遞給他一張控訴藍委罪狀的宣傳單，而此位長者僅看了一眼就丟在地上，未料，下秒身後推著輪椅的看護不見了。

宣傳片尾則強調，「長照的福利不能凍，變紅的立委要全刪」等幾個大字。

▼Taiwan Action影片計畫推出第5支罷免宣傳片。（圖／翻攝自YouTube／Taiwan Action影片計畫，下同）

另外，Taiwan Action公民罷免影片計畫表示，此次宣傳片由曾因怒嗆國民黨立委陳玉珍而獲得「戰神」美稱的金鐘獎最佳編劇陳世杰，與台北電影獎最佳攝影周以文攜手合作，以短短37秒的影片，在冷靜中直指長照福利在修法後將面臨的可怕後果。而大罷免若無法成功掃除胡亂修法刪凍預算的藍白立委，所有噩夢般的劇情都將陸續成為現實。

Taiwan Action公民罷免影片計畫指出，相較於前幾支影片大方向的訴求，陳世杰在由他編導的「長照不能凍」罷免短片中，從市井小民最有感的長照切入。因為在他的父親兩年前過世之前，家中也曾使用政府的長照服務，對於便民快速的申請過程留下深刻印象，並體會到長照對於真正有需求的家庭是多麼重要的及時雨。他以最輕快簡單的方式拍出長照福利在藍白立委濫權下的後果，雖言簡意賅卻語重心長「長照的福利不能凍，變紅的立委要全刪」。

陳世杰表示，「隨著台灣邁入超高齡社會，每五人就有一人是老年人口，即使是青壯世代，也要面臨負擔家人照護壓力以及自己也將老去的問題。我想提醒大家，不要以為罷免跟你無關，『人會老』這件事情，是不分黨派和政治傾向的。你再不去關心自己的權益，到時候你自己就會落得無人照顧，不僅對還需要工作謀生的家人造成極大壓力，連在床榻上面大小便這些最基本的尊嚴都難求，光是被推著輪椅出去曬太陽，都會成為奢望」。

