梁振英33歲愛女猝逝　生前風格獨特曾當眾呼媽巴掌

▲前特首梁振英女兒梁齊昕。（圖／翻攝IG）

記者葉國吏／綜合報導

香港前特首梁振英的次女梁齊昕，昨晚（8日）被發現昏迷在一間旅社，救護人員到場後確認已無生命跡象，享年33歲。梁齊昕生前在社交平台上曾貼出比「中指」的照片，展現她特立獨行的風格。

根據香港《東網》報導，梁振英在今晨凌晨1時左右，在警員陪同下進入梁齊昕猝逝的住處。稍後，梁振英在社交平台發文表示 「齊昕走了，走得很突然，沒有留下集言片語，只是安詳的躺在床上，前幾天她還主動去接種流感疫苗。感謝警方和法醫的調查，目前可以排除自殺和其他的可疑。感恩各位朋友在我們一家最困難時刻的關心、理解和慰問。」

梁齊昕求學過程原本走菁英之路，先後就讀德瑞國際學校及英國倫敦政治經濟學院，但未完成學業，於2013年休學返回香港。她活躍於香港各大社交場所，性感打扮和特異言行成為媒體焦點。

梁齊昕曾在社群平台上傳疑似自殘照，也曾留言表示被媽媽呼巴掌與腳踢，甚至想離家出走。2015年，她在夜店與小黃司機發生口角，當眾打媽媽巴掌並宣稱「這位媽媽不是我的生母」。

▲梁振英女兒梁齊昕曾發文控母家暴傳跳樓。（圖／翻攝自梁齊昕臉書、Twitter）

梁振英下台後，媒體對梁齊昕的關注逐漸減少。今年3月，她在社群平台發文稱「我真的很病」，並留下英文詩句「心碎是史上最響亮的寧靜」。梁振英強調 經過法醫鑑定後，目前排除自殺和其他可疑死因。

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