廣州南沙吸引香港人才　先建「港人子弟學校」讓家長放心

▲廣州南沙「民心港人子弟學校」。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／南沙報導

中國大陸近年積極整合「粵港澳大灣區」，將廣州南沙區視為粵港合作的重要平台，並為了吸引香港優秀人才來南沙發展，在當地成立了「民心港人子弟學校」，提供南沙港人的子女與香港相同的學制、課程。

「民心港人子弟學校」由香港前特首、大陸全國政協副主席梁振英牽頭成立，於2022年9月正式開辦中、小學皆採用與香港相同的課程，並在九、十年級將IGCSE課程融入香港中學文憑試課程內、在十一、十二年級則開設GCE （AS & AL）課程及香港中學文憑試課程，並預計於2024年9月開辦IBDP課程。

梁振英近日接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時表示，在中國大陸長期定居的香港人很多，光是廣東一省就有52萬人，等於是香港7%的人口，在北京、上海也不少，但目前只有廣東有港人子弟學校。

▼香港前特首、大陸全國政協副主席梁振英。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁振英提到，過去沒有港人子弟學校的時候，港人子弟大多上大陸的學校，唸大陸的課程，或者上國際學校，廣東雖然有幾所港人子弟學校，但也沒能滿足需求。

梁振英強調，南沙是粵港合作的重要平台，近年積極吸引優秀的香港人才，「民心港人子弟學校」的成立，位在當地發展的香港人才解決了子女的教育問題，提供與香港相同的課程，並且也能接軌香港的文憑考試。

據了解，「民心港人子弟學校」去年開辦後，目前共有513名學生，其中492名都是香港籍，另外還有澳門籍、台灣籍，以及外國籍的學生，同時，在即將到來的新學期，校方還將新招生400多名學生。