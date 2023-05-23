　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

廣州南沙吸引香港人才　先建「港人子弟學校」讓家長放心

▲▼廣州南沙「民心港人子弟學校」。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廣州南沙「民心港人子弟學校」。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／南沙報導

中國大陸近年積極整合「粵港澳大灣區」，將廣州南沙區視為粵港合作的重要平台，並為了吸引香港優秀人才來南沙發展，在當地成立了「民心港人子弟學校」，提供南沙港人的子女與香港相同的學制、課程。

「民心港人子弟學校」由香港前特首、大陸全國政協副主席梁振英牽頭成立，於2022年9月正式開辦中、小學皆採用與香港相同的課程，並在九、十年級將IGCSE課程融入香港中學文憑試課程內、在十一、十二年級則開設GCE （AS & AL）課程及香港中學文憑試課程，並預計於2024年9月開辦IBDP課程。

梁振英近日接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時表示，在中國大陸長期定居的香港人很多，光是廣東一省就有52萬人，等於是香港7%的人口，在北京、上海也不少，但目前只有廣東有港人子弟學校。

▼香港前特首、大陸全國政協副主席梁振英。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼香港前特首梁振英。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁振英提到，過去沒有港人子弟學校的時候，港人子弟大多上大陸的學校，唸大陸的課程，或者上國際學校，廣東雖然有幾所港人子弟學校，但也沒能滿足需求。

梁振英強調，南沙是粵港合作的重要平台，近年積極吸引優秀的香港人才，「民心港人子弟學校」的成立，位在當地發展的香港人才解決了子女的教育問題，提供與香港相同的課程，並且也能接軌香港的文憑考試。

據了解，「民心港人子弟學校」去年開辦後，目前共有513名學生，其中492名都是香港籍，另外還有澳門籍、台灣籍，以及外國籍的學生，同時，在即將到來的新學期，校方還將新招生400多名學生。

▲▼廣州南沙「民心港人子弟學校」。（圖／記者蔡紹堅攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
海產店「死蟹當活體賣」！被爆料竟公審女客：吃很開心不是？
快訊／侯友宜找管中閔任副手？　PO合照「暢聊2小時」
7-11「神級冰品」回歸！　業者證實了
暴雨狂襲全台水庫「進帳2732萬噸」　這地區仍待解渴
im.B吸金版圖曝！門面至少21家公司　黑幫首腦變身上流
中信特攻慶首冠　優惠一次看！
5億高中生「生父」爆身家達50億　交手過的房仲證實：不是難事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

廣州南沙吸引香港人才　先建「港人子弟學校」讓家長放心

打卡網美「裙子短到屁股」！咖啡店遭家長投訴：影響小孩

陸618電商購物節開打　京東推「台灣一鍵包郵區」、新人大禮包

歧視不會英語的旅客　國泰航空二度道歉：空服員停飛、調查3天出爐

日本管制23種半導體技術出口　陸商務部：堅決反對！

美團登陸香港首日即爆單　燒10億港幣攬用戶衝擊在地外賣平台

陸學者：侯友宜要在「反台獨」更努力　為兩岸注入正向因素

不爽上車多走100m！奧客父女霸佔計程車45小時…還在車內小便

香港YouTuber放棄移民　買單程機票返港：放心不下父母

台北－福州航線時隔3年復航　初期每週6班由廈航執飛　

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

《黑澀會》鄭靚歆「被女友求婚」嗨翻答應　遭酸：社會病原的禍根...她截圖反擊！

蕭煌奇「背對台下唱歌」地獄畫面瘋傳！　工作人員被罵爆…本人親發聲了

挖呀挖正妹老師公開現身！　「無P真實長相」再掀論戰

廣州南沙吸引香港人才　先建「港人子弟學校」讓家長放心

打卡網美「裙子短到屁股」！咖啡店遭家長投訴：影響小孩

陸618電商購物節開打　京東推「台灣一鍵包郵區」、新人大禮包

歧視不會英語的旅客　國泰航空二度道歉：空服員停飛、調查3天出爐

日本管制23種半導體技術出口　陸商務部：堅決反對！

美團登陸香港首日即爆單　燒10億港幣攬用戶衝擊在地外賣平台

陸學者：侯友宜要在「反台獨」更努力　為兩岸注入正向因素

不爽上車多走100m！奧客父女霸佔計程車45小時…還在車內小便

香港YouTuber放棄移民　買單程機票返港：放心不下父母

台北－福州航線時隔3年復航　初期每週6班由廈航執飛　

民調顯示柯文哲「女性支持者」比較少　PTT鄉民分析關鍵原因

台中海產店「死蟹當活體賣」！被爆料竟公審女客：吃很開心不是？

金宇碩想吃台灣美食　7月登台會粉絲「祭出6種福利」

最強考運散策路線獲高度肯定　歡迎遊客來趟台南提升考運之旅！

快訊／找管中閔任副手？　侯友宜2小時暢聊：教育與經濟是台灣脊梁

7-11「神級冰品」強勢回歸！　業者證實了

周興哲澳洲開唱一半...上萬粉絲狂鼓譟「10度低溫當眾脫了」！　

主人和阿嬤開心聊天！　中間衝出「皺眉毛毯」眼睛失蹤：偶也要聽

第四波新冠升溫！醫：「首確族」比疫情谷底多3倍　年輕黑數恐更多

中壢區建設停滯8年？　市議員吳嘉和要求張善政重視

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

大陸熱門新聞

父女霸佔小黃32小時　尿騷味飄出

男子被神秘老人攔下推銷「青銅古劍」 花2.4萬元買下鑑定嚇傻：戰國的

AI詐騙新招　科技公司老闆10分鐘被騙1873萬

台灣跆拳道選手奪銅　舉五星旗領獎

少給4萬聘金！新娘拒上禮車　新郎當場咬舌自盡

不爽上車多走100公尺！奧客父女霸佔計程車45小時

沉船載10萬件文物　海上絲路大發現

香港YouTuber放棄移民　買單程機票返港

空服員遭指歧視陸客「不會講英語」 國泰航空：會嚴肅調查處理

歧視不會英語的旅客　國泰航空二度道歉

網紅直播PK「狂灌白酒」　隔天住處身亡

大陸建26層豪華高樓給豬住！內部驚呆外媒

網美們「短裙露肚裝」打卡網紅咖啡店遭投訴：離小學太近會影響孩子

水果攤老闆不在！30箱香蕉「被消失」

更多熱門

相關新聞

陸連假後票價大跳水！ 廣州飛曼谷經濟艙出現「10元人民幣」低價

陸連假後票價大跳水！ 廣州飛曼谷經濟艙出現「10元人民幣」低價

大陸「五一」連假期間，各地收獲旅遊帶來的經濟紅利，包括國內和國外旅遊，都呈現出較疫情期間大幅度的反彈回升。連假結束後，有民眾發現，在購票平台「九元航空」顯示，廣州直飛曼谷5月12日的經濟艙票價最低只要10元人民幣（約44元新台幣），加上燃料費、稅費等，遊客最低僅需450元人民幣（約1980元新台幣）就能從廣州直飛泰國。

廣交會一期會繳收官成績單 陸商務部：出口成交128億美元

廣交會一期會繳收官成績單 陸商務部：出口成交128億美元

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

兩岸航點復飛！中國南航率先公布班表　3／31起飛台北-深圳、廣州

兩岸航點復飛！中國南航率先公布班表　3／31起飛台北-深圳、廣州

國籍航空復飛兩岸計畫出爐　10航點先飛「廣州、深圳、杭州」

國籍航空復飛兩岸計畫出爐　10航點先飛「廣州、深圳、杭州」

關鍵字：

南沙廣州粵港澳大灣區梁振英民心港人子弟學校

讀者迴響

熱門新聞

快訊／急尋2張1-2月千萬發票得主！　最低「竹科台積電超商」花90元

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

「最美博士」睡人夫告媒體結果出爐

獨／1700萬賓利「落地20天」就撞　30歲女車主曝光

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

保時捷莫名停路中！警急破窗救人一看傻眼

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

Netflix 史上最慘新片！評價「只有1分」

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

瑪娃估24小時後轉強颱！周末90°北轉

不只5億！知情者爆高中生「獲贈12億土地」

更多

最夯影音

更多
瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃
屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面