防堵「假愛國者」　港前特首梁振英：直接排除！

▲ 香港特區前行政長官梁振（右）。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸十三屆全國人大四次會議將審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，實際落實「愛國者治港」理念，即使未來有法條支撐，如果有人假扮愛國者該怎麼分辨？香港前特首梁振英表示，曾經危害香港、國家利益的人，直接排除。

陸官媒《央視》節目專訪全國政協副主席、香港特區前行政長官梁振英，主持人白岩松提出質疑，「擔不擔心有人像演員一樣扮演愛國者？」對此，梁振英表示，「有個簡單做法，排除法。」

梁振英表示，愛國者有一定的定義，但是，不愛國者甚至危害我們國家利益，危害香港利益的是什麼人？比如跑去美國、在立法會搗亂的這些人肯定要排除出去。

另外，如何看待國外一些雜音？梁振英指出，一些香港市民認識不到位，有的重要文件文字每一個字都看得懂，但是不一定清楚背後的意思是什麼。此外，我們和西方之間存在語言隔閡，很多外國人對我們的歷史並不瞭解，他們也不能通過我們常用的中文來接收到我們這方面的信息。

▲ 梁振英依舊看好香港經濟。（圖／翻攝 央視）

梁振英說，我們通過英文去做「解釋說明」工作是非常重要的。道理都在我們這邊，但問題是，如果把這些道理比作「炮彈」打出去、打得響、打得准、打得遠。香港問題已經成為國際關注的話題，我們需要有平台讓香港各方面來發聲，其中包括港區全國政協委員們，希望他們能夠多發聲、敢發聲，尤其是用外面能夠聽得懂的語言。

談到對香港經濟是否有信心？梁振英稱，當初自己為香港做過宣傳廣告，內容強調香港是國際金融、航運、貿易中心，「十三五」規劃、「十四五」規劃草案中也是這樣寫。其中，「十三五」規劃裡面有句話，「支持香港鞏固和提升國際金融、航運、貿易三大中心地位」，這是完全對的，目前完全往這個方向走。香港建設國際金融、航運、貿易中心，和廣州港、深圳港、上海港、青島港、天津港等不是競爭的關係，是相互配合的關係。

最後，梁振英強調，自己對香港未來的發展是很有信心的，尤其是現在香港國安法出台之後，把香港局面穩住，希望未來一年的時間，「完善選舉制度的工作一步一步地落實好。」