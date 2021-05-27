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港媒：梁振英有意角逐下屆特首　已向北京表達參選意願

▲▼ 現任行政長官梁振英（左）與候任行政長官林鄭月娥。（圖／CFP）

▲香港前特首梁振英、現任特首林鄭月娥。（圖／CFP）

文／香港01

負責選出行政長官的選舉委員會9月舉行選舉，有意問鼎特首寶座的各路人馬已開始熱身，其中以全國政協副主席、前特首梁振英最為活躍，近日多次批評林鄭政府施政，又重提開發郊野公園邊陲、設立文化局等，大有捲土重來參選之勢。

有兩位熟悉港澳事務的消息人士向《香港01》透露，梁振英經已向北京表達希望參選下一屆特首的意願，然而北京沒有明確表態，既沒有表明支持，也沒有反對。

有資深建制人士分析，北京「無表態也是一種表態」，認為在北京未發出清晰訊號下，梁營正「複製」當年2012年競選策略，靠主打房屋等民生問題累積民望，爭取在來屆特首選舉開放競爭，但北京最終會否向梁正式參選「開綠燈」，仍是未知之數。

《香港01》正向梁振英方面查詢。

▲▼香港前特首梁振英。（圖／CFP）

梁營人士近期為梁振英復出參選鳴鑼開道，先有「梁粉」張志剛指梁振英身兼政協副主席參選特首非「降格」，甚至可辭任政協只做特首；曾為梁助選的劉炳章則指，政協可請假5年。梁振英上周六（22日）出席電台節目時，再被問到會否參選特首 ? 他稱在任何位置，若能為國家、為香港服務，都非常樂意，又提出擔任特首條件，包括認清香港在內地、兩岸及國際的大形勢下，如何「趨吉避凶」。

消息透露，梁振英早前已向北京表達希望參選特首，「梁營」近期亦有拜會部分建制派高層人士。有傳北京對梁振英參選不置可否，既未「落閘」、亦未「祝福」，梁營解讀為未有阻止下，CY（梁振英暱稱）可繼續現時工作，爭取社會不同人士支持。

一名曾與梁營接觸的建制派高層表示，若梁振英決定參選特首，關鍵並非政協副主席身份，而是北京幾年前曾「勸退」梁振英，如果又讓他重新參選，恐怕難以自圓其說。不過，該人士認為無論梁參選與否，亦不代表林鄭月娥連任機會很大，認為社會當下應思考需要怎樣的特首，才可解決香港深層次矛盾。

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