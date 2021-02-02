痛斥英國玩弄港人國籍　前特首梁振英：二流尾三流頭的國家

▲大陸自1月31日起不再承認BNO護照為有效旅行證件和身份證明。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

自英國宣布開始受理港人申請英國國民（海外）護照（BNO）後，大陸及港府即強勢回應，不再承認BNO作為旅行證件及身分證明。香港前特首梁振英今（2）日也在社群媒體上痛斥英國政府干涉香港事務，頻犯戰略錯誤，「英國今天變成『二流尾三流頭』的國家，其中一個成因就是專業外交官不被重視。」

▲大陸全國政協副主席、香港前特首梁振英。（圖／CFP）

《文匯網》報導，梁振英表示，英國人如果聰明，在中英關係問題上，就應該向前看，而不是掀起舊問題，「BNO是舊問題，本來是過去了，英國人如果想吸納香港移民，可以想些新招，但偏偏要嫁接在BNO上面，就搞出新仇舊恨。」

▲▼香港人持有的英國海外國民（BNO）護照。（圖／路透）

梁振英提到，英國人想和中國交手，又想「維持和香港的特別聯繫」，但頻頻犯戰略錯誤，因為沒有「中國問題專家」，「英國今天變成『二流尾三流頭』的國家，其中一個成因就是專業外交官不被重視。」

梁振英強調，英國這次再玩弄香港人的國籍問題，「有沒有想過：今天的香港已經不由港英管治，今天，香港特區政府只要嚴格執行現有法例（法治），就可以讓英國人在BNO『5+1』問題上土頭灰臉，吃不了兜著走。」

