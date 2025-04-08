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航海人員測驗合格率僅24.97%　她熱愛潛水首次就高分上榜

▲▼李靈於小琉球浮潛與海龜合影。（圖／航港局提供）

▲李靈於小琉球浮潛與海龜合影。（圖／航港局提供）

記者周湘芸／台北報導

交通部航港局今舉行今年首次航海人員測驗榜示典禮，此次測驗905人報名，全程到考781人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數共計195人，合格率24.97%。畢業於哲學系，並出國攻讀應用統計的考生李靈，因為愛上水肺潛水而喜歡海洋，疫情期間接觸到航運產業，與先生一同報名一等船副類科高分通過。

近年隨著海運產業蓬勃發展，愈來愈多不同領域的學生進入學士後專班就讀，並通過航海人員測驗。航港局表示，大學畢業於哲學系、出國攻讀應用統計的李靈，因為愛上水肺潛水而喜歡海洋，疫情期間接觸到航運產業產生興趣，因此與先生一同報考台北海洋科技大學航海系學士後專班，並一同報名航海人員測驗高分通過。

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李靈表示，就讀北海科大期間遇到一群好同學，彼此分享筆記，再加上勤練近10年考古題，以及與先生的互相鼓勵，報名此次航海人員測驗一等船副類科，除一次通過外，更有3科達到90分的優異成績。

▲▼許辰薇與同學進行基礎安全訓練合影。（圖／航港局提供）

▲許辰薇（右二）與同學進行基礎安全訓練合影。（圖／航港局提供）

此外，來自雲林崙背的許辰薇，大學主修英語教學，畢業後對於英語教學生涯感到迷惘，受到擔任船員的家人影響，對航海產生興趣，報名高雄科技大學航海系學士後專班。

許辰薇表示，由於學士後專班僅有3個學期時間，必須快速掌握航海專業知識，因此勤做筆記、確保理解重點非常重要。在考試的半年前，投入大量時間練習考古題，加強法規類科，以及天文測天、地文航法計算等計算類科的步驟熟悉度，因此順利通過一等船副測驗，也有3科超過80分以上的好成績。

航港局表示，榜單公布後，應考人可利用MTNet查詢榜單及登入帳號密碼列印成績通知單。應考人如欲複查成績，應在榜示次日起10日內，登入MTNet「航海人員測驗管理子系統」送出網路申請。

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