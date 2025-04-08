觀光產值六都第4！高雄6923萬遊客人次遭轟灌水　市府曝原因

▲高雄市政府公布高雄觀光人次連續兩年全國第一。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府公布高雄觀光人次連續兩年全國第一，去年觀光人次更高達6,923萬人次，但高雄市議員白喬茵今（8）日在市議會拿出財政部統計資料質疑，高雄觀光產值僅列六都第四，批評高雄市政府數字灌水最行。觀光局長高閔琳對此回應，財政部統計僅計算有開發票的商家，才導致財政部統計與實際有落差。

白喬茵質詢時指出，根據觀光署發布「主要觀光遊憩據點統計作業要點」，明確提及資料由各地方政府提供，且於資料庫網站上備註「因各景點統計方式不同及匡列範圍不一，不宜逕為縣市加總比較」，並明白規範於第九條資料之公布運用應引述備註事項。

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她質疑，觀光局長高閔琳在臉書發言指出「高雄113年度觀光遊客人次達6,923萬人，為連兩年全國第一。」用高雄市府提報給觀光署的信令計算，明顯是浮誇亂框景點範圍的做法，還以此沾沾自喜贏過其他實際計算的縣市。

▲觀光產值僅六都第四！高雄6923萬遊客人次遭白喬茵轟灌水。（圖／記者賴文萱翻攝）

白喬茵表示，信令計算造成休憩據點人次的重複統計，一日遊客去多個景點就會得出多個人次，加上觀光局景點匡列範圍非常大，例如愛河從三民區到鹽埕區周邊皆納入，計入包含慢跑的、買飯的等非觀光民眾，造成統計數量異常大。

以113年度高雄住宿餐飲業產值來看，高雄僅排名「六都第四」，更不符合6,923萬觀光人次該帶來的經濟產值推估，質疑市府僅用美化數據活在想像中，未能看見現實狀況。

她直言，若捨棄準確的數字，只敢用重複計算的人次活在美好的想像裡，恐怕無法為高雄制定更準確的觀光策略，這種屢屢取巧引用數字的方式，更是帶頭違反交通部觀光署的規範。

對此，觀光局長高閔琳回應，財政部統計僅計算有開發票的商家，才導致財政部統計與實際有落差。針對在臉書引用觀光署資料卻無引述備註，白喬茵砲轟「有錯就認！」，高閔琳則回答「沒有錯。」雙方激烈交戰。

最後，白喬茵建議觀光局，應準確掌握來高雄的旅客，實際的人數、年齡層、停留天數、居住地，才能做出精準的觀光政策分析，依不同受眾發展包含銀髮觀光、運動觀光等主題面向，而不是守舊在自己美好的泡泡中。