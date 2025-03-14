急診爆量！高市府攜手高醫「升級小港醫院」　90萬市民福音

▲高雄市立小港醫院委託高醫大經營。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府與高雄醫學大學今(14日)共同宣布，將展開一項為期ˊ年的重大醫療合作計畫，目標將市立小港醫院升級為「重度級急救責任醫院」，可24小時全天候對急重症患者僅行緊急醫療處置，將大大補強南高雄醫療服務，約有90萬人口受惠。

高雄市長陳其邁對高醫長期以來為市民健康所做的努力表達了深切的感謝，並強調此項合作將能完善高雄市的急重症醫療資源。根據合作意向書，高醫將投入資源，自2026年至2031年逐步提升小港醫院的緊急醫療能力，並於2032年接受評鑑，力求通過「重度級急救責任醫院」的認證。

▲高市府、高醫大攜手，將提升小港醫院為「重度級急救責任醫院」。（圖／記者許宥孺翻攝）

市立小港醫院自2017年起以促進民間參與公共建設OT+BOT模式，委託高醫經營35年，原先規劃為「中度級急救責任醫院」。然而，隨著高雄市步入超高齡社會，南高雄地區的醫療需求也日益增長。

據近2年的統計數據顯示，小港醫院的急診就診人次顯著增加，從2024年的每月平均5525人次，上升至2025年1-2月的7014人次，增幅高達27%。其中，重傷患者的月平均人次也成長了15%，另還有從屏東地區轉診的傷患，顯示南高雄地區對於急重症醫療的需求日益迫切。

數據也指出，小港醫院的急診量在高雄市急救責任醫院中排名第4，僅次於長庚、高醫和榮總。然而，目前高雄市的4家重度級急救責任醫院主要集中在北高雄，南高雄地區（小港、前鎮、林園、大寮、南鳳山等區）的急重症醫療資源相對不足，亟需加強。

▲高醫大董事長陳建志、高雄市長陳其邁共同見證高醫大校長余明隆及高雄市衛生局長黃志中雙方簽署合作意向書。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市長陳其邁表示，市立醫院肩負照顧市民健康的重任，市府積極推動小港醫院提升為「重度級急救責任醫院」，而急重症需投入許多心力、資源，感謝高醫願意共同提升高雄市的急重症服務量能，均衡區域急救需求。

高醫董事長陳建志表示，高醫將全力支持小港醫院的升級計畫，落實大學的社會責任。衛生局長黃志中則指出，小港醫院升級後，將能提供24小時全天候的急重症醫療服務，提升醫療的可近性。

高市府今日與高醫大簽訂提升「重度級急救責任醫院」合作備忘錄，優先提升市立小港醫院急重症醫療處置量能，透過此次締約儀式，小港醫院將由目前的中度級急救責任醫院暨急性腦中風重度級能力，自2026年至2031年陸續設置「重度級緊急醫療能力」，2032年評鑑並通過「重度級急救責任醫院」認證，未來南高雄的民眾未來將享有更完善、更及時的急重症醫療服務。