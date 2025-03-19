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「小虎day」佔領高雄！攜手青年局推聯名商品　首創打狗府宮廟帽

▲▼「小虎day」佔領高雄！攜手青年局推聯名商品　還有超Q宮廟帽。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲本次「大青年計畫」推出限定的打狗府宮廟帽及刺青袖套，年輕活力的氣息瞬間展露無遺。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府青年局為推廣「大青年計畫」，首次跨界攜手高雄知名插畫家 「小虎day by ericoco」，透過系列聯名活動與創意行銷，推出「小虎聯名插畫飲料杯」，以及三款高雄限定「小虎插畫拍貼框」，更有打狗府宮廟帽等，希望青年政策更可愛，更加貼近年輕族群。

▲▼「小虎day」佔領高雄！攜手青年局推聯名商品　還有超Q宮廟帽。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼知名高雄插畫家小虎針對大青年七大政策進行原創設計，並在高雄多處街頭設置看板。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼「小虎day」佔領高雄！攜手青年局推聯名商品　還有超Q宮廟帽。（圖／記者賴文萱翻攝）

青年局長林楷軒表示，「大青年計畫」是高市府為扶植在地青年所推動的重要政策，涵蓋求學、交通、工作、生活氛圍、成家、養育、敬老等七大面向，目標是打造友善宜居的城市環境，讓青年能在高雄安心發展，成就美好未來。

▲▼「小虎day」佔領高雄！攜手青年局推聯名商品　還有超Q宮廟帽。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄知名插畫家小虎與在地老字號飲料店「樺達奶茶」合作，於3/1~3/31推出期間限定聯名插畫飲料杯。（圖／記者賴文萱翻攝）

為提升計畫的能見度與參與度，青年局推出多項創意聯名活動與特色商品，包括「小虎day by ericoco」與高雄老字號品牌「樺達奶茶」首度聯名合作，限定推出「小虎聯名插畫飲料杯」，活動自3月1日至3月31日登場。

▲▼「小虎day」佔領高雄！攜手青年局推聯名商品　還有超Q宮廟帽。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「大青年計畫」與高雄知名插畫家小虎攜手推出三款「大青年限定拍貼圖框」，民眾可於高雄Snapshot機台拍攝可愛萌照。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，Snapshot拍貼機也獨家推出三款高雄限定「小虎插畫拍貼框」，讓民眾在拍照的同時，也能感受到以幽默、逗趣風貌所呈現出的「大青年計畫」。

不僅如此，「小虎大仙」線上抽籤（https://reurl.cc/b3ZR0o）也備受矚目，參與者完成遊戲後，就有機會抽中LINE GO乘車券、WeMo騎乘券及一卡通綠點。

▲▼「以求籤方式向「小虎大仙」祈願的線上抽籤，參與互動遊戲後，就有機會抽中LINE GO 乘車券、WeMo騎乘券及一卡通綠點。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「以求籤方式向「小虎大仙」祈願的線上抽籤，參與互動遊戲後，就有機會抽中LINE GO 乘車券、WeMo騎乘券及一卡通綠點。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，大青年計畫的七大政策面向，也透過八大主題視覺設計，融入16面趣味看板中。民眾只要在高雄大街小巷探尋小虎看板拍照打卡，就有機會獲得由小虎操刀、結合傳統元素與現代插畫的打狗府宮廟帽、刺青袖套和小虎聯名貼紙，詳細活動資訊請關注青年局官方FB、IG與Line@ (@youth.kcg)。

林楷軒指出，藉由此次跨界合作，將原本生硬的政策轉化為年輕人熟悉的文化與媒介，使政策的宣導更具吸引力與互動性。透過實體活動與社群話題擴散，將「大青年計畫」能融入日常生活，進一步引領青年關注政策，提升參與度。

青年局表示，「大青年計畫」的核心目標是打造一個活力友善的城市環境，讓青年能在高雄安居樂業，無後顧之憂。未來，青年局將持續推動符合年輕族群需求的政策，為高雄注入源源不絕的活力，落實「宜居高雄」的城市願景，為青年築夢高飛提供堅實後盾。

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