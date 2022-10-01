台61線強鹼外洩1公里「3騎士灼傷」　環保局急清理...警追肇事者

▲台61線北上高架32.4K處與平面道路今（1）日清晨傳出路面出現腐蝕性強鹼液體外洩，釀成3名自行車騎士受傷送醫，警消與環保署人員派員處理中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台61線高架北上32.4K處與平面道路路面今（1）日清晨傳出有3名自行車騎士經過時，遭到路面疑似腐蝕性檢液體灼傷，警消到場後已將受傷3人送醫治療；環保署北區環境事故專業技術小組人員到場初步檢測出是強鹼液體外洩，外洩範圍長達1公里，目前已派員清理中，並追查洩漏液體的車輛及車主，追究相關責任。

▲台61線北上高架32.4K處與平面道路今天上午傳出有現腐蝕性強鹼液體外洩，警消在現場檢測處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，今天上午近7時許，勤務中心接獲報案指稱，台61線平面北上32K至31K處有疑似腐蝕性液體外洩，消防局救災人員到場後立即做酸鹼性試紙測試，發現液體呈現強鹼，消防局第三大隊草漯分隊化學車到場警戒，另外高架段北上32.4公里處經測試有強鹼洩漏約1公里，另由大園分隊消防車負責警戒。

消防局人員查出，現場有3名自行車騎士經過感到刺痛，包括56歲戴姓男子、送林口長庚醫院，33歲張姓女子與63歲黃姓男子則送往敏盛醫院救治。

▲台61線北上高架32.4K處與平面道路今天上午傳出路面有腐蝕性強鹼液體外洩，環保署北區環境事故專業技術小組人員在場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局也通知環保署北區環境事故專業技術小組人員到場協助處理，目前分別由草漯、大園分隊消防人員在現場警戒處理，大園警方則在路口實施交管，避免用路人誤闖受傷，至於外洩液體來源，則由環保、警消等單位協助追查。

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