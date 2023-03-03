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社會 社會焦點 保障人權

台66快速道路西向5車連環撞　後方車陣一度塞車3公里...無人傷亡

記者沈繼昌／桃園報導

台66線西向楊梅路段今（3）日下午3時許發生5車連環撞重大車禍，楊梅警方據報趕往處理，初步研判是1輛砂石車變換車道，由內側往外側切打算下匝道，後方另一輛聯結車來不及閃避追撞前方車輛，導致5車連環撞，所幸未釀成人員傷亡，但卻造成後方回堵近3公里，真正肇事原因還在調查釐清中。

▲台66線快速道路西向15.8公里處今天下午3時許發生5車連環車禍，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台66線快速道路西向15.8公里處今天下午3時許發生5車連環車禍，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台66線快速道路西向15.8公里處今天下午3時許發生5車連環車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台66線快速道路西向15.8公里處今天下午3時許發生5車連環車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，今天下午3時20分許接獲報案指稱，台66線快速道路西向15.8公里處發生5車連環撞事故，由61歲張姓男子駕駛砂石車由內側車道向右變換車道欲下口匝道時，後方53歲李姓男子、49歲洪姓女子、55歲林姓女子
與25歲葉姓男子分別駕駛轎車與小貨車在路口等停紅綠燈，此時後方由65歲邱姓男子駕駛聯結車疑似失控追撞，導致現場5車連環撞。

▲台66線快速道路西向15.8公里處今天下午3時許發生5車連環車禍，黑色轎車被聯結車追撞後嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台66線快速道路西向15.8公里處今天下午3時許發生5車連環車禍，黑色轎車被聯結車追撞後嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方到場後，先詢問現場6名駕駛有無受傷並進行酒測，6名駕駛酒測值均為零，現場無人受困與受傷，但現場2線車道均被事故車輛占用，警方來拖吊車逐一將受損車輛吊離，但事故現場後方回堵車陣逾3公里，直至下午約5時許才恢復順暢，至於肇事原因仍由警方調查釐清中。

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