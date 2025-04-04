街友躺地行乞！桃園惡男大年初二搶走200元　下場曝光

▲簡姓男子大年初三在觀光夜市行搶呂姓街友，竟出手強抓一把零錢約200元後逃逸。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有多項前科簡姓男子今年大年初三凌晨逛桃園觀光夜市時，見倒臥地上行動不便街友行乞討箱內有大把零錢，竟趁其不注意抓一把零錢，街友出手阻擋卻遭簡用力推開逃離，桃園警方據報後循線逮獲簡到案，但搶得200元花到只剩48元。桃園地檢署調查後，簡坦承犯行，辯稱不知道搶多少錢，應該只有50元左右，檢方日前偵結依強盜罪嫌將他起訴。

檢警調查，有毒品、公共危險與竊盜等多項前科簡姓男子年約30歲，今年1月31日大年初三凌晨行經桃園區中正路觀光夜市路口，見臥地乞討呂姓街友行動不便，趁其不備之際突然上前抓取前方乞討箱內零錢，呂姓街友出手攔阻還被簡推開，簡強盜得手後隨即逃逸；桃園警分局據報後，調閱周邊監視器認出是簡姓男子，循線查獲簡到案，但簡男身上僅扣得剩餘贓款48元。

桃檢調查時，簡男坦承犯行，辯稱不知道搶得多少錢，大概僅50元，均已花用殆盡。檢方根據警方提供監視畫面，發現簡在觀光夜市徘徊許久，見人潮變少後，隨即出手搶奪乞討箱，乞討箱是透明的，肉眼可見內有大批零錢，簡能辯詞根本不足採信，偵結依強盜罪嫌起訴。