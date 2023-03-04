女業務載情侶試車竟撞變電箱翻覆釀3傷　這回慘了！恐面臨巨額修車費

▲桃園市呂姓女業務昨天下午帶一對情侶試乘Skoda Octavia體驗車，未料過彎時失控撞上路旁變電箱翻覆，警方到場處理，這對情侶在路旁仍餘悸猶存。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名汽車廠呂姓女業務昨（3）日下午帶著一對情侶試乘新車要價107.9萬元起跳的Skoda Octavia體驗車試車，由呂姓女業務開車往桃園區虎頭山上試車，行經成功路三段轉彎路段時，呂女突然失控撞上路旁變電箱，整輛車翻覆360度後又翻正，但因撞擊力過大導致擋風玻璃破裂，右前輪撞毀等嚴重損傷，桃園警方到場後，3人仍餘悸猶存，至於肇事原因因呂女受到驚嚇說不出來，但恐面臨巨額修車費用。

▲有網友在臉書《爆料公社》上貼文，一輛試乘車翻覆在虎頭山上。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

有網友昨天在臉書《爆料公社》貼文：「你終究要開歐洲車，不如試車即交車！人平安了」，貼文上有3張照片，只見一輛Skoda Octavia車頭部分嚴重毀損，擋風玻璃破裂、右前輪段落、安全氣囊也爆裂」，最後被送上吊車送修，員警也到場處理。

據桃園警分局交通分隊指出，肇事駕駛是34歲的呂姓女業務，昨天下午2時40分許，載著24歲情侶分別是吳姓男子與25歲的徐姓女子試車，呂女開車往虎頭山方向行駛，行經桃園區成功路三段往虎頭山環保公園轉彎路段時，突然失控撞上路旁變電箱水泥底座後翻覆，車輛打轉360度後又翻正，但車體嚴重受損，所幸車上3人僅受擦挫傷，但都一臉驚惶失措。

▲桃園市呂姓女業務昨天帶一對情侶試乘Skoda Octavia體驗車，結果失控翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警到場後，由於現場附近並無監視器，這輛體驗車也未安裝行車紀錄器，呂女當時嚇壞了，也說不出為何會失控翻覆，員警根據現場並沒影剎車痕，研判可能是過彎時車速過快導致失控，由於是呂女載客人準備試車，因此情侶部分沒有賠償義務。

根據Skoda官網顯示，這款Octavia2023年新車最低從107.9萬起跳至149.9萬元，不論車價如何，呂女可能要面臨龐大修車費用；至於肇事原因正由警方調查釐清。