美公布「10項貿易不公」中國、日本入榜！　關切台灣美豬牛標示

▲川普推動全面性關稅政策，造成全球股市震盪。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前推動全面性關稅政策，造成全球股市震盪，多國為求自身經貿利益，陸續派員赴美斡旋。美國貿易代表署（USTR）7日再度強調全球「十項不公平貿易行為」，並點名中國、印度、日本與歐盟等多個貿易夥伴，台灣則未列於本次名單中。

代表署透過社群平台X發文指出，首先針對中國進行「開門見山」式的批評，強調光是一個電商平台上，每月就有超過10萬面中國製的美國國旗販售，導致本土廠商損失高達200萬美元（約台幣6597萬元），更波及相關產業就業與生存空間。代表署直言，「美國國旗應該是美國製」，強調愛國經濟的重要性。

In honor of @POTUS' historic trade action, USTR is spotlighting another 10 unfair trade practices faced by American exporters.



1/10: Over 100,000 Chinese-made American flags are sold every month on just one e-commerce platform alone, resulting in $2 million in lost sales for… pic.twitter.com/VoY7kImFB2 — United States Trade Representative (@USTradeRep) April 7, 2025

除了中國之外，印度與泰國也成為代表署關注的焦點。USTR指出，印度對美國燃料乙醇設限，全面禁止進口；而泰國雖未明言禁止，但從2005年以來從未核發相關進口許可，導致美國出口商根本無法進入市場。

若美國可順利打開印、泰市場大門，預估將為美方每年帶來至少4.14億美元的出口商機。

儘管川普稍早與日本首相石破茂進行電話會談，自稱「氣氛良好」，日本仍名列榜單之一。

USTR指控日本對美國海鮮課徵高達10.5%的關稅，且設置複雜的進口配額制度，造成美國海產出口困難重重，估計每年損失達1.89億美元（約台幣62.3億元），重創沿海社區與漁民生計。

歐盟也未能倖免，代表署批評其近期實施的「反砍伐森林產品規則」（EUDR），要求出口商對牛、可可、橡膠、木材等7項產品提供繁瑣的合規證明，恐衝擊美國高達86億美元（約台幣2837億元）的農業與工業出口。

這份報告涵蓋美國近60個貿易夥伴，其中點名台灣仍對美規車設置技術性貿易障礙，並關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示，及對某些美牛產品實施繁瑣檢查的做法。

行政院經貿談判辦公室1日回應，貿易對手國對於貿易管理措施的合理性，彼此難免有不同觀點，政府將持續與美方溝通。