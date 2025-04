美公布「10項貿易不公」中國、日本入榜！　關切台灣美豬牛標示

▲川普推動全面性關稅政策,造成全球股市震盪。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普日前推動全面性關稅政策,造成全球股市震盪,多國為求自身經貿利益,陸續派員赴美斡旋。美國貿易代表署(USTR)7日再度強調全球「十項不公平貿易行為」,並點名中國、印度、日本與歐盟等多個貿易夥伴,台灣則未列於本次名單中。

代表署透過社群平台X發文指出,首先針對中國進行「開門見山」式的批評,強調光是一個電商平台上,每月就有超過10萬面中國製的美國國旗販售,導致本土廠商損失高達200萬美元(約台幣6597萬元),更波及相關產業就業與生存空間。代表署直言,「美國國旗應該是美國製」,強調愛國經濟的重要性。

In honor of @POTUS' historic trade action, USTR is spotlighting another 10 unfair trade practices faced by American exporters.



1/10: Over 100,000 Chinese-made American flags are sold every month on just one e-commerce platform alone, resulting in $2 million in lost sales for… pic.twitter.com/VoY7kImFB2