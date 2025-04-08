全球富豪2天損失1.7兆元！　馬斯克「蒸發1兆元」最慘

▲馬斯克總資產仍高達3020億美元，穩坐全球首富寶座。(圖／路透)



記者張方瑀／綜合報導

在全球股市因美國總統川普（Donald Trump）宣布對等關稅政策劇烈震盪之際，包含川普盟友在內的全球富豪，也遭受巨大的損失。據統計，全球前500大富豪合計蒸發了5360億美元（約台幣1兆7366億元）的資產，創下該指數有史以來最高紀錄。

根據「彭博億萬富翁指數」（Bloomberg Billionaires Index）的統計，自川普2日宣布對等關稅政策後的兩個交易日內，全球前500大富豪合計蒸發了5360億美元的資產，創下該指數有史以來最高的兩日財富損失紀錄。

其中，有幾位曾支持川普，或在今年1月出席他就職典禮的富豪，財富縮水特別嚴重．但也有「股神」的財富逆勢暴漲。

馬斯克（Elon Musk）

全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在川普政府中角色備受爭議，早已因為高調言行而讓財富大幅縮水。如今隨著股市劇烈波動，他更是損失最慘重的一位。

特斯拉股價早已面臨投資人信心危機，加上馬斯克本人的爭議形象加劇，從3日開盤到4日收盤，馬斯克的個人淨資產暴跌了310億美元（約台幣1兆元）。

截至目前為止，馬斯克今年累積已經損失了1300億美元（約台幣4.2兆元），即便如此，他的總資產仍高達3020億美元（約台幣9.78兆元），穩坐全球首富寶座。

祖克柏（Mark Zuckerberg）

臉書（Facebook）創辦人，同時也是Instagram和WhatsApp的母公司Meta負責人祖克柏，則是第二位受創最重的科技巨頭。

▲祖克柏目前的資產約為1790億美元。（圖／達志影像／美聯社）



Meta股價在兩日內暴跌近14%，祖克柏因此損失超過270億美元（約台幣8748億元）。雖然Meta股價7日略微回升、漲了約1%，但跌幅依舊令人咋舌。

作為全球第三大富豪，祖克柏目前的資產約為1790億美元（約台幣5.8兆元）。由於Meta高度仰賴亞洲市場的製造、晶片與IT外包服務，而這些正是川普加稅重點對象，因此公司市值首當其衝。

值得一提的是，祖克柏曾在川普上任前幾週，就罕見地「向川普靠攏」（Trump pivot），但今年至今，他的資產仍已蒸發超過280億美元（約台幣9072億元）。

貝佐斯（Jeff Bezos）

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯，則緊跟在後，兩日內損失高達235億美元（約台幣7614億元）。

▲貝佐斯的淨資產約為1930億美元。（圖／達志影像／美聯社）



作為全球最大進口商品零售平台之一，亞馬遜的市值今年已蒸發數千億美元；該平台上，來自中國的第三方賣家占據超過五成市場份額。此外，亞馬遜的雲端服務也嚴重依賴亞洲國家（如台灣）所生產的科技設備。

目前，貝佐斯的淨資產約為1930億美元（約台幣6.25兆元），位居全球第二；截至今年為止，他的財富已減少了450億美元（約台幣1.45兆元）。亞馬遜股價7日稍微反彈，漲幅為0.4%。

另外值得注意的是，貝佐斯旗下的「氣候與生物多樣性基金」今年2月突然停止對全球重要氣候認證組織的資助，部分觀察家認為這可能是貝佐斯在對川普反氣候政策低頭。

阿爾諾（Bernard Arnault）

法國精品集團LVMH的掌門人阿爾諾光是在3日就損失了60億美元，隔天再損失50億美元。LVMH在7日股價再跌逾4%，使得他在3天內共損失超過110億美元（約台幣3564億元）。

▲阿爾諾的淨資產降至1580億美元。（圖／路透社）



阿爾諾是歐洲首富，根據彭博資料，現為全球第四大富豪，淨資產降至1580億美元（約台幣5.1兆元）。今年至今累積已損失186億美元（約台幣6026億元）。

阿爾諾與川普的友誼可追溯至1980年代，當時兩人在慈善晚宴上結識。如今，美國是LVMH最大市場，銷售規模等同整個歐洲。

阿爾諾也因與川普關係密切，與妻子、兒子與女兒都坐在川普第二次就職典禮的前排座位。他曾公開說．「我剛從美國回來，那裡充滿樂觀氣息。回到法國就像被潑了冷水。」

巴菲特（Warren Buffett）財富逆勢暴漲

投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）董事長、「股神」巴菲特今年反而財富增加至1550億美元（約台幣5兆元），位列全球第六大富豪。

▲巴菲特目前資產為1550億美元。（圖／達志影像／美聯社）



雖然這次震盪也讓巴菲特一度損失25.7億美元（約台幣832億元），但相較其他人，他今年淨資產仍累積增加了127億美元（約台幣4115億元）。

川普4日在他的社群平台Truth Social上發布了一支影片，內容錯誤地聲稱巴菲特「讚賞川普的經濟政策」。對此，波克夏海瑟威發出聲明駁斥，表示那段影片的說法並非事實。

波克夏股價7日下午下跌逾2%，但整體損失仍相對輕微。