　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華爾街多位重量級大老憂「美國陷經濟衰退」　摩根大通CEO示警

▲川普激進關稅政策引發華爾街憂慮。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普激進關稅政策引發華爾街憂慮。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）7日警告，美國總統川普祭出的全面關稅政策恐引發長期負面後果。他與多位華爾街銀行高層日前曾赴華府與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會面，商討此波激進的關稅措施。

戴蒙在給股東的年度信中寫道，「當前經濟正面臨巨大動盪，我們很可能會看到通膨壓力升高……關稅是否會引發經濟衰退仍是未知數，但勢必會拖慢經濟成長。」

川普日前公布關稅政策後，全球股市大幅下挫，市值蒸發數兆美元。戴蒙及其他銀行領袖於公告隔天前往華府與盧特尼克會談，提出疑慮與問題。消息人士指出，這場會議由金融服務論壇（Financial Services Forum）主辦，該組織與政府官員均證實會議事實。

現年69歲的戴蒙被視為美國企業界最具影響力的人物之一，長年於危機時期向歷屆政府提供建言。他在2024年美國總統大選期間曾被點名出任財政部長等高層職務，但最終選擇繼續留任摩根大通。

其他華爾街大佬也對關稅引發的市場動盪表達憂慮。貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）7日表示，股市恐再下跌20％，並認為美國經濟「很可能已陷入衰退」。

對川普連任表示支持的億萬富豪、避險基金經理阿克曼（Bill Ackman）則直言，關稅可能引爆「經濟核寒冬」，他呼籲總統暫緩實施關稅，在重新談判貿易協議期間「按下暫停鍵」。他在 X上發布推文，關稅將抑制企業投資與消費支出，並「重創美國國際聲譽」。

同樣來自避險基金界的魏因斯坦（Boaz Weinstein）則對彭博表示，美國經濟正面臨「雪崩」危機。他說，「我對市場崩盤感到非常擔憂」，他警告，隨著經濟不確定性升高，信貸利差可能擴大，進一步引發深層衰退。

知名投資人杜肯米勒（Stanley Druckenmiller）則在 X 上發文，反對任何超過10％的關稅，而對沖基金經理查諾斯（James Chanos）則表示，「這場關稅升級的威脅非常嚴重」，對川普進一步對中國祭出關稅提出警訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
387 1 3952 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曝一招讓川普痛！　邱毅：才能逼他調整關稅
才剛跌停！台積電「盤後鉅額交易」驚見1035元　市場分析2原
台股大屠殺「他反而買進」　營業員急問：按錯？
演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰
「我是Z！」鄭宗哲全英文自我介紹　升上大聯盟直呼像美夢成真
快訊／大谷翔平第4轟助道奇扳平　日媒：川普加持炸裂
台股血流成河　經濟學家：僅2招有解
吳姍儒「轉賣公關品」被抓包！　傳接棒《一字千金》私下作風惹議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美財長呼籲各國「快提談判條件」　證實日本獲優先權

全球富豪2天損失1.7兆元！　馬斯克「蒸發1兆元」最慘

華爾街多位重量級大老憂「美國陷經濟衰退」　摩根大通CEO示警

蘋果iPhone擬改「從印度出貨」　避開川普對中關稅

川普：不考慮停徵關稅90天　開放「協商」美國還需其他東西

歐盟向美提議工業產品「互相降至零關稅」　已準備好3招反制措施

美超微逆勢飆漲10%　成為標普漲幅王

市場估Fed下周緊急降息1碼！　1年內恐連降8碼

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

美股「瘋狂15分鐘」一度翻紅！　盤中震幅近2600點

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

【冤家路窄】跟著 #大甲媽 擺攤賣香腸 遇債主爆衝突！

美財長呼籲各國「快提談判條件」　證實日本獲優先權

全球富豪2天損失1.7兆元！　馬斯克「蒸發1兆元」最慘

華爾街多位重量級大老憂「美國陷經濟衰退」　摩根大通CEO示警

蘋果iPhone擬改「從印度出貨」　避開川普對中關稅

川普：不考慮停徵關稅90天　開放「協商」美國還需其他東西

歐盟向美提議工業產品「互相降至零關稅」　已準備好3招反制措施

美超微逆勢飆漲10%　成為標普漲幅王

市場估Fed下周緊急降息1碼！　1年內恐連降8碼

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

美股「瘋狂15分鐘」一度翻紅！　盤中震幅近2600點

台股血崩「撿鑽石」好時機？批踢踢笑了：今天再一根　原因曝光

DJ SODA遺失手機心碎了！　內有重要工作影片：會造成麻煩跟誤會

美財長呼籲各國「快提談判條件」　證實日本獲優先權

鐵肺王子爆「再婚圈外女友」！楊培安分居前妻多年…前年底剛離婚

道奇拜訪白宮！克蕭代弗里曼致詞 贈川普47號球衣

面對美國關稅重擊　蘋果啟動印度輸美緊急方案

小孟老師／4月8日星座運勢　雙子算錢精得很「桃花不斷」

「台美零關稅免談」　律師揭重點：民進黨醒了沒？

全球富豪2天損失1.7兆元！　馬斯克「蒸發1兆元」最慘

中和公寓頂加凌晨惡火　男子無生命跡象

【泰格與雪兒】Bioré

國際熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

川普發文轟日本：對美國很差

白宮：「暫停90天關稅」都是假新聞

美股盤中震幅近2600點　那指收漲0.1％

美股「瘋狂15分鐘」一度翻紅！　盤中震幅近2600點

市場陷大逃殺「2國家貨幣」成避險工具

川普對中祭出加徵50%關稅！學者：形同實質經濟宣戰

白宮顧問證實「收到台灣聯繫」

市場估Fed下周緊急降息1碼！　1年內恐連降8碼

越南零關稅求饒　白宮貿易顧問：遠遠不夠

川普威脅加徵中國50%關稅！　白宮：累計稅率將達104%

最老木乃伊揭未知人類曾住綠色撒哈拉

更多熱門

相關新聞

快訊／大谷翔平第4轟助道奇扳平

快訊／大谷翔平第4轟助道奇扳平

道奇隊日籍球星大谷翔平於8日（台灣時間），在客場對戰國民隊的比賽中擔任先發指定打擊（DH）並排第一棒，敲出相隔四場比賽的第4轟全壘打，為球隊重新奪回國聯西區龍頭增添助力。

避川普關稅　蘋果iPhone擬改從印度出貨

避川普關稅　蘋果iPhone擬改從印度出貨

曝一招讓川普痛！　邱毅：才能逼他調整關稅

曝一招讓川普痛！　邱毅：才能逼他調整關稅

快訊／救市穩信心！大陸「國家隊」3+1今集體出手　

快訊／救市穩信心！大陸「國家隊」3+1今集體出手　

歐盟向美提議工業產品「互相降至零關稅」　已準備好3招反制措施

歐盟向美提議工業產品「互相降至零關稅」　已準備好3招反制措施

關鍵字：

華爾街川普關稅經濟衰退摩根大通北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

川普發文轟日本：對美國很差

人妻股票輸很多淪性奴　他1晚2次慘了

台股超慘！「1檔股票」竟拉尾盤　他驚：台灣人太狠了　

白宮：「暫停90天關稅」都是假新聞

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包　傳接棒《一字千金》

美股盤中震幅近2600點　那指收漲0.1％

7旬翁亮生鏽美工刀搶銀行　法官輕判6月

美股「瘋狂15分鐘」一度翻紅！　盤中震幅近2600點

演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰

《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了！醫院內部公告曝光

即／麥當勞女孩輕生亡　主管遭控猥褻不起訴

更多

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面