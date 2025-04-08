華爾街多位重量級大老憂「美國陷經濟衰退」　摩根大通CEO示警

▲川普激進關稅政策引發華爾街憂慮。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）7日警告，美國總統川普祭出的全面關稅政策恐引發長期負面後果。他與多位華爾街銀行高層日前曾赴華府與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會面，商討此波激進的關稅措施。

戴蒙在給股東的年度信中寫道，「當前經濟正面臨巨大動盪，我們很可能會看到通膨壓力升高……關稅是否會引發經濟衰退仍是未知數，但勢必會拖慢經濟成長。」

川普日前公布關稅政策後，全球股市大幅下挫，市值蒸發數兆美元。戴蒙及其他銀行領袖於公告隔天前往華府與盧特尼克會談，提出疑慮與問題。消息人士指出，這場會議由金融服務論壇（Financial Services Forum）主辦，該組織與政府官員均證實會議事實。

現年69歲的戴蒙被視為美國企業界最具影響力的人物之一，長年於危機時期向歷屆政府提供建言。他在2024年美國總統大選期間曾被點名出任財政部長等高層職務，但最終選擇繼續留任摩根大通。

其他華爾街大佬也對關稅引發的市場動盪表達憂慮。貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）7日表示，股市恐再下跌20％，並認為美國經濟「很可能已陷入衰退」。

對川普連任表示支持的億萬富豪、避險基金經理阿克曼（Bill Ackman）則直言，關稅可能引爆「經濟核寒冬」，他呼籲總統暫緩實施關稅，在重新談判貿易協議期間「按下暫停鍵」。他在 X上發布推文，關稅將抑制企業投資與消費支出，並「重創美國國際聲譽」。

同樣來自避險基金界的魏因斯坦（Boaz Weinstein）則對彭博表示，美國經濟正面臨「雪崩」危機。他說，「我對市場崩盤感到非常擔憂」，他警告，隨著經濟不確定性升高，信貸利差可能擴大，進一步引發深層衰退。

知名投資人杜肯米勒（Stanley Druckenmiller）則在 X 上發文，反對任何超過10％的關稅，而對沖基金經理查諾斯（James Chanos）則表示，「這場關稅升級的威脅非常嚴重」，對川普進一步對中國祭出關稅提出警訊。