新北完成84校通學環境改善　侯友宜：力拚2026達百校目標

▲侯友宜強調，2026年前力拚完成改善100校通學廊道的目標。（圖／新北市養工處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為守護學童通學安全，新北市政府積極改善校園周邊通學廊道，市長侯友宜今（7日）視察蘆洲國小周邊人行道改善成果，強調2026年前改善100校通學廊道的目標，完善轄內人本環境路網，讓孩子安心上下學，市民共享優質通行環境。

侯友宜表示，為打造讓學童安全、家長放心的通學環境，市府自2019年起推行「通學廊道安全改善計畫」，持續朝8年改善100所學校目標邁進，目前已完成84校周邊通學步道改善，總經費約16.21億元。今日視察蘆洲國小周邊人行道及通學環境，預期完工後可串聯周邊空中大學，以及捷運新蘆線的三民高中站、廟口夜市、古蹟廟宇，優化整體社區的人行空間，提供三蘆地區居民安全優質的通行環境。

▲侯友宜7日視察蘆洲國小周邊人行道改善成果。

工務局表示，通學廊道改善計畫是藉由道路巡查、校方及里長反映、民眾建議等多重管道廣納各方意見，經評估有改善必要後，則納入名單逐一改善。今年已完成瑞芳區侯硐國小及蘆洲國小2校，預計至年底可完成10校通學環境改善。

養工處指出，這次改善工程主要為蘆洲國小周邊包含中正路、忠孝路、復興路及中央路的兩側人行道；原有人行道空間因電桿、電箱、植栽設施及私人建物占用導致人行淨寬不足。經與校方協調後，將學校圍牆退縮讓出部分空間，其餘路段進行設施及喬木遷移；同時請台電配合電箱下地工程及周邊道路纜線管路建置，逐一排除路面障礙物，讓人行空間寬敞順暢。

▲新北市目前已完成84校通學環境改善，讓市民共享優質通行空間。