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快訊／日媒：日本首相石破茂今晚將與川普電話會談

▲▼石破茂、川普。（圖／達志影像）

▲石破茂（右）最快7日晚間與川普（左）展開電話會談。（圖／達志影像）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普2日開啟對等關稅戰，日本首相石破茂7日表示會盡快與川普展開談話。根據各家日媒報導，日本政府官員表示，日美雙方最快將在7日晚間進行電話會談。

石破茂預計在電話中向美國強調，日本進行了巨額投資，並為美國創造就業機會作出了貢獻，美國應重新審查有關措施，因為日本受到與其他國家同等的待遇是不可接受的。

根據《共同社》報導，石破茂7日下午在參院決算委員會會議上表示，與川普的電話會談「愈早愈好」，也稱正在就自身訪美摸索最佳時機，「必須一次就處理好」。

在關稅戰的回應上，石破茂指出，「如果變成加倍奉還之類的，事情會一團糟。不打算採取以牙還牙那樣的做法。」

事實上，早在關稅戰開始前，美國總統情報顧問委員會成員歐布萊恩2日就曾提到，川普將在某個時間點啟動與緊密盟邦的談判，以降低緊張局勢，避免造成美國利益損失，「日本將是談判的優先對象。」

當時歐布萊恩表示，由於中國崛起及台灣海峽周邊的緊張局勢，華府如今比以往更看重美日同盟的重要性。中國軍方近日的實彈演習即是佐證。歐布萊恩進一步說明：「我們不能與日本發生貿易戰，這對兩國都是毀滅性的。」

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