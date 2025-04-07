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日7-11店長「半年沒休假」重度憂鬱輕生　日政府認定職災

日7-11店長「連續半年」沒休假　重度憂鬱症輕生！日政府認定職災

▲日本一名38歲男子在日本大分縣的一間連鎖超商7-ELEVEN分店擔任店長，因為連續半年沒有休假，最終患上重度憂鬱症輕生，被認定為職災。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

日本一名38歲男子，在日本大分縣的一間連鎖超商7-ELEVEN分店擔任店長，因為連續半年沒有休假，最終患上重度憂鬱症輕生。對此，負責該區域的勞動基準監督署認定，此事件為長期工作導致過勞死的勞動災害。

根據《朝日新聞》等日媒綜合報導，日本一名38歲男子從2019年開始，在大分縣的7-11加盟店擔任店長的職位。直到2022年7月，他突然輕生，妻子在事後申請職業傷害賠償，指出老公因過度勞累，因而患上精神障礙。

後續經負責該區域的勞動基準監督署調查指出，男子在輕生前一天確診重度憂鬱症，並發現因為員工相當難找，男子為了維持店裡24小時經營，常常自行填補人力缺口、輪值大夜班，導致他連續工作半年都沒有休假。

勞動基準監督署指出，從此事件可以判斷男子心理壓力極大，最終認定此事件為長期工作導致過勞死的勞動災害。

事後，該間加盟店老闆聲稱，男子會輕生的原因另有其他問題，但勞動基準監督署則未採納這一說法。對此，7-11母公司Seven & I Holdings的公關代表則表示「這是每個加盟商各自的問題，總部不便發表評論。」

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