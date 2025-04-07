召開關稅座談會傾聽農漁民心聲　黃偉哲：動用二備金助開拓市場

▲因應美國課台灣32％關稅，農業部將投入180億給予農民支持，也將持續開拓新興高端市場等，台南市長黃偉哲將動用第二預備金，協助受衝擊的農漁民及相關業者開拓市場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應美國課台灣32％關稅，農業部將投入180億，從生產端、運送端、通路端給予農民支持，也將持續開拓新興高端市場等，台南市長黃偉哲也表示，將動用第二預備金，協助受衝擊的農漁民及相關業者開拓市場。

台南市政府7日偕同蘭花、台灣鯛業者，與農業部農糧署、漁業署及外貿協會，共同召開因應美國政府關稅座談會，會議由台南市副市長葉澤山主持，農糧署蘇登照組長與漁業署陳文深組長等代表，共同傾聽業者心聲，做為政府規劃補助內容的依據。蘭花業者與台灣鯛養殖業者均表示，美國課徵32％關稅影響出口，需要政府在國內外行銷及開拓多元市場的補助。

葉澤山副市長表示，市長黃偉哲在6日的關稅應變會議上，已說明農業受衝擊最大的業者分別是台灣鯛與蘭花，市長將動用第二預備金，協助受衝擊的農漁民及相關業者開拓市場。對此，市府農業局已擬好國內外行銷計畫，7日送交農業部審查，盡快為受衝擊的台灣鯛與蘭花產業爭取預算。

台灣蘭花產銷發展協會曾俊弼秘書長表示，蘭花出口的利潤已幾乎被美國32％的關稅吃掉，短期希望政府提供出口獎勵來減少衝擊，中長期希望擴大日本、越南等其他國家市場，並鼓勵國內市場如公部門多購買本土蘭花。鮮明農業公司李蒼裕董事長則呼籲，應響應賴總統擴大對美投資政策，支持台灣蘭花業者赴美投資，供貨貼近市場、研發根留台灣，才能與對手荷蘭競爭。

台南市南瀛養殖生產協會蔡阿玉理事長，站在漁民立場，希望中央能盡快完成對美關稅談判，讓漁民可以安心養殖台灣鯛，目前貿易商的冷凍庫都已滿庫，出口美國的訂單也都暫停，希望政府可以先鼓勵國內消費者多採購。台灣鯛協會也表示，目前養殖業者都在觀望不敢訂魚苗，漁民可能轉作虱目魚或白蝦，而使台灣鯛產業凋零。

葉澤山副市長承諾市府會站在農漁民立場，與中央密切合作，短期先爭取出口獎勵因應衝擊，中長期擴大進軍美國以外的市場。葉副市長也請外貿協會協助農漁民拓銷加拿大、中東、日本等市場，貿協台南辦公室周秀芬承諾，將配合賴總統的政策，參照南市府在東京食品展的成功案例，協助蘭花與台灣鯛等業者出國參展。