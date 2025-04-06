大甲媽遶境開道爆「亮槍」威嚇　20歲男：壯膽用

記者白珈陽／台中報導

大甲鎮瀾宮媽祖前天（4日）出巡沒多久，就爆發鎮瀾宮人員與某宮廟團體發生肢體衝突，警方將1名持安全帽打人、隸屬該宮廟的黃姓男子逮補到案；事後警方調閱相關畫面，又發現這起衝突當中，竟有另1名該宮廟男子涉嫌亮槍威嚇，稍早警方循線將這名持槍的20歲張姓男子查獲，並起出空氣槍1把，初判無殺傷力，訊後依社維法將他送辦。

▲20歲張姓男子涉嫌亮槍威嚇。（圖／警方提供）



鎮瀾宮媽祖鑾轎前天出發沒多久，因鎮瀾宮人員替媽祖開道，與信眾發生推擠，衍生某宮廟團體不滿，1名鎮瀾宮成員遭到該宮廟的黃姓男子持安全帽毆打，警方今天將黃男通知到案，依違反社會秩序維護法第87條「加暴行於人」違序行為裁處。

後續警方調閱相關畫面，發現這起衝突裡，有另1名該宮廟的男子亮槍，經分析影片，循線查出涉案人是張姓男子，同樣屬於該宮廟人員。張男到案後表示，為了「壯膽」才帶槍參加遶境活動。

警方指出，初步鑑識確認該槍枝為空氣槍，無殺傷力，全案訊後依違反社會秩序維護法第65條第1項第3款「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，有危害安全之虞」移送台中地院辦理裁罰。

警方提醒，本次遶境活動主題是「感恩」，遶境期間現場人潮眾多難免會出現推擠、等待等情況，希望民眾能互相體諒與包容，共同營造安全、和諧的進香環境。

警方強調，若活動期間發生聚眾鬥毆或藉端滋擾案件，警方將啟動快打、全力偵辦、依法嚴辦，絕不寬貸，面對犯罪警察絕對零容忍。