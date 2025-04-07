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又有裸女大鬧機場！女乘客登機暴走　「全身脫到剩內褲」畫面曝

又有裸女大鬧機場！女乘客登機暴走　「全身脫到剩內褲」畫面曝。（圖／翻攝自X）

▲女乘客在機場脫衣。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州機場一名女乘客在等待登機時，疑似與另一名男乘客發生衝突，衝動之下竟然當眾脫掉衣物，全身只剩一條白色內褲，引來其他民眾注意，後來驚動機場警察前來阻止她，脫序畫面在網路上瘋傳。

事件上周發生在佛州南部勞德岱堡-好萊塢國際機場(Fort Lauderdale-Hollywood International Airport)，影片中可看到，一名女乘客激動脫掉衣服，全身只剩一件內褲站在廉航精神航空(Spirit Airlines)登機口附近。

拍攝影片的網友表示，這名女子當眾脫掉衣服後，現場所有人都用不可思議的表情看著她，她則站在原地繼續對著其他人大吼大叫， 直到一名警察趕到現場，要求她必須穿上衣服，才阻止了這場鬧劇。

影片在網路上曝光後瘋傳，許多網友留言，「最近好多類似事件，這會成為一種流行嗎」、「可能她嫌佛州的天氣太濕熱了」、「為什麼大家特別喜歡在機場裸體」。

機場發言人對外表示，事件3月31日上午發生在機場4號航廈附近，員警接到報案後前往處理，沒有對外透露女子脫衣的原因。就在事件發生幾天前，德州達拉斯沃斯堡國際機場(Dallas Fort Worth airport)也發生類似事件，西南航空(Southwest Airlines)一名女乘客突然在飛機上大吵大鬧並且全裸，最後被帶下飛機、回到登機口。

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