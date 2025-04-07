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拋核彈級關稅！川普悠哉打高爾夫　傳黃仁勳現身俱樂部

▲▼ 川普,黃仁勳。（組圖／路透）

▲輝達執行長黃仁勳外傳現身川普俱樂部。（組圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普2日投下「核彈級」的對等關稅之後，周末期間幾乎都待在佛州打高爾夫球。就在周末期間，川普私人俱樂部海湖莊園（Mar-a-Lago）訪客持續絡繹不絕，外傳輝達（Nvidia）執行長黃仁勳也現身川普俱樂部。

華爾街日報報導，全球已有50多國聯繫川普想要進行關稅協商，但川普在關稅方面幾乎沒有透露下一步會怎麼做，並未公開露面。3日，川普與LIV高爾夫球員共進晚餐，慶祝在川普國際多拉高爾夫俱樂部舉行的錦標賽；到了4日，川普在佛州西棕櫚灘川普國際高爾夫俱樂部待了將近6小時；5日這天，他在佛州朱庇特的高爾夫俱樂部參加比賽。

與此同時，川普的海湖莊園不斷有訪客造訪，3日的晚會可見國土安全部長諾姆（Kristi Noem）、阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）等人出席，外傳川普本人並未現身。4日晚上，川普參與海湖莊園募款晚宴，這場活動每人要價100萬美元（約新台幣3311萬元）。

知情人士透露，川普俱樂部周末有許多名人現身，包括化妝品億萬富翁勞德爾（Ronald Lauder）、賭場大亨永利（Steve Wynn）以及輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）。

自從發布關稅措施之後，他已透過自家社群平台真實社群發文40多次，但均未提及安撫市場的內容。政府官員透露，川普在周末期間有討論到關稅問題，不過並未透露任何細節。

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