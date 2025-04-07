引擎突然出狀況　小飛機驚險迫降在高速公路「差點撞上油罐車」





▲小飛機驚險在高速公路上迫降。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西南部一條高速公路發生驚險事件，一架小飛機因為引擎故障，緊急降落在滿是車輛的高速公路上。影片中顯示，機師驚險躲避路上正在行駛的各種轎車與卡車，影片中還可聽到一名女駕駛尖叫「要墜機了」。

事件6日發生在巴西聖卡塔琳娜州，型號Pelican 500 BR的單引擎小飛機從瓜拉米林(Gauramirim)機場起飛後不久，引擎突然發生故障，導致飛行員不得不將飛機迫降在附近的BR-1010高速公路上。

Imagens impressionantes na BR-101, em Garuva, Santa Catarina. Um piloto conseguiu pousar uma aeronave na rodovia entre dois caminhões.



Não houve feridos e o piloto estava sozinho. Parabéns a esse profissional, um herói! pic.twitter.com/6aXgddv6E0 — Área Militar (@areamilitarof) April 5, 2025

有民眾拍到，29歲機師卡多拉(Mateus Renan Calado)駕駛著小飛機，在繁忙的高速公路上盤旋，一下往左閃、一下又往右閃，機師看準時機後，最後成功躲開前後方來車，降落在公路上。

有目擊民眾表示，飛機原本想要降落在路旁草地上，但由於情況變得危險，所以飛機又繞回路上，後來降落在一輛大型油罐車前，油罐車司機發現後立即緊急煞車、差點就會撞上，機師也緊急找到更適合的降落地點，成功阻止災難事件發生。

多虧了機師卡多拉熟練的駕駛技術，最後他和機上乘客71歲商人米內拉(Valdemiro Jose Minella)都毫髮無傷，當局後來將相關障礙物清除後，高速公路已於當天下午5時重新恢復通行。