越南零關稅求饒！白宮貿易顧問稱「遠遠不夠」　關鍵問題曝光

記者詹雅婷/綜合報導

越南被美國重課46%對等關稅後,表明願意對美國進口商品實施零關稅。只不過白宮貿易顧問納瓦洛(Peter Navarro)6日直言,越南的提議還遠遠不夠,因為問題點在於非關稅欺騙,例如出口補貼、傾銷,即便關稅降到零,「我們與越南的貿易逆差依舊約1200億美元」,將繼續對越南實施關稅措施。

This is key:



“This is not a negotiation”

Pete Navarro on the offer from Vietnam to drop tariffs… he then tells Europe to drop its 19% rate of VAT and opposition to US farm imports “non tariff cheating” to @SundayFutures on Fox pic.twitter.com/W0FPwlASUk