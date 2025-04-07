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越南零關稅求饒！白宮貿易顧問稱「遠遠不夠」　關鍵問題曝光

記者詹雅婷／綜合報導

越南被美國重課46%對等關稅後，表明願意對美國進口商品實施零關稅。只不過白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）6日直言，越南的提議還遠遠不夠，因為問題點在於非關稅欺騙，例如出口補貼、傾銷，即便關稅降到零，「我們與越南的貿易逆差依舊約1200億美元」，將繼續對越南實施關稅措施。

彭博等報導，依據越共總書記蘇林（To Lam）5日致函川普的信件，越南提議願意取消對美國進口商品所有關稅，但也要求美國不要對越南商品徵收任何額外關稅或費用，並把4月9日生效的對等關稅暫緩至少45天。

▲▼白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／路透）

▲白宮貿易顧問納瓦洛稱，美國將繼續對越南實施關稅措施。（圖／路透）

不過白宮貿易顧問納瓦洛在福斯新聞節目上提到，越南的提議並不足夠，若只是把關稅降到零，「我們與越南的貿易逆差仍達1200億美元左右」，問題在於所有的非關稅欺騙行為，包括出口補貼、傾銷等。

當主持人問及這樣是否意味著美國對越南將持續實施關稅措施時，納瓦洛回答「是的」。納瓦洛進一步提到，這不是談判，這是國家緊急狀態，貿易逆差已經嚴重失控。

納瓦洛還說，美國願意傾聽，但「如果想來和我們談，不要只提想降低關稅就了事，問題是非關稅欺騙，停止操縱貨幣，停止傾銷產品進入美國」。

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