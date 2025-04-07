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美「極限施壓」關稅戰撐多久？ 陳波：貿易順差大的國家解決時間越久

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲美國總統川普用高關稅「極限施壓」全球，中國不肯低頭，正面迎戰。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

美國總統川普挑起全球關稅戰，外界推估這場「損人也損己」戰爭至少持續三個月以上。新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波接受《ETtoday》訪問指出，「全球關稅戰是一次性爆發，但不會持續很久，包括美國在內誰也承受不起，預估年內就会有明顯緩和，但不是一次性消停。」最大關鍵也要看美國自己能撐多久，以及別地區國家面對美國「極限施壓」，將有不同談判索求，「越是貿易順差大的國家，可能解決的時間越久。」

川普宣佈啟動「對等關稅」政策，美國將自4月9日起，對包括大陸、日韓、台灣、越南、印尼、泰國、柬埔寨等在內約60個國家開徵最高達49%的進口關稅。甚至瑞士最近對美國在內所有國家的非農業進口貨取消關稅，依然遭美國課徵30%關稅，讓外界難以理解。

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波接受《ETtoday》訪問指出，美國總統川普不是針對某一些地區國家打關稅戰，而是針對全球打這場沒有煙硝味的戰爭，這也說明他對美國過去各種政策和問題的總體清算。至於關稅戰什麼時候結束？陳波有以下三點分析。

陳波首先指出，「第一，美國這場全球關稅戰應該不會持續很久，因為包括美國在內誰也承受不起。」對於始作俑者美國來說，就是希望能夠通過「極限施壓」關稅戰方式，逼著其他的國家跟談判，取得一個對他有利結果，這種結果來自於多個方面，對於不同的國家會有不同的索取。

「像是對於歐盟的主要是在於農產品，在於美國科技企業在歐盟的發展等等方面，需要獲得更多的利益。」陳波舉例，「美國發動關稅戰不是針對某個國家，對於所有國家地區希望對方把對美國商品的關稅和非關稅壁壘降到最低。」

陳波進一步說，對美出口順差非常多的國家，川普希望這些國家地區的產業鏈能移出這些國家，最好移到美國，對於不同的國家有不同訴求。談判的過程當中，逐步與其他國家重新進入新協議，結束將會是緩慢的，「類似於我們所說『病來如山倒，病去如抽絲』。」

「第三，美國這場整體的關稅戰，對於其他的對不同地區國家訴求都不一樣，因此解決的模式可能也不一樣。」陳波繼續分析，比如就算越南對美調降「零關稅」，美國訴求肯定不會這簡單，「甚至可能有針對大陸的產業鏈的訴求，類似於美國對於墨西哥和加拿大的要求。」

▲▼中美關稅戰,對等關稅。（圖／路透社）

▲陸學者陳波預料這場關稅戰不會持續很久，「就看美國能撐多久，以及談判國家的忍耐力。（圖／路透社）

陳波也總結對於關稅戰結束時間看法。他認為全球性關稅戰不會延續很長時間，未來會逐步看到有緩解；第二是不同的地區國家與美國談判過程不一樣，重構過程中，可能不會有「唯一」的解決方案；第三個是除了基本貿易平衡，預估美國針對貿易很大的順差國將有更多訴求，比如：產業鏈製造業回歸美國、投資移回美國等各種各樣的訴求。

「越是貿易順差大的國家，可能解決的時間越久。」陳波也判斷，貿易戰總體一定會有休止，他相信所有地區國家一年內都會有一個休止。「畢竟川普是商人十分現實，最後大家有談判的結果，會比沒有談判的結果要好，比打仗要好。」

但每件事情都有雙面刃。陳波也說，反向思考美國現在股市大跌，國內出現抗議聲浪，演變下來成為美國自己也會面對經濟衰退、通貨膨脹局勢，預估可能撐下去的時間也不長，也包括其他國家。「如果其他國家經濟因此受到了極大的衝擊，最終只能接受美國開出條件。」

最後這場全球關稅戰，各個地區國家與美國一定會有最終的妥協方案，至於是什麼形式，什麼樣的內容來做到妥協，依然參雜有許多不確定性因素。「就看美國能撐多久，只要忍耐時間更久，對方在談判的時候只會放棄更多。」

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