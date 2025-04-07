股災來了！富爸爸作者警告經濟大蕭條　建議投資黃金白銀比特幣

▲川普對等關稅政策衝擊全球股市，清崎發文表示，股災已經到來。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

川普對等關稅政策衝擊全球股市，美股重挫、亞股暴跌。知名理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者清崎（Robert Kiyosaki）5日發文表示，股災已經到來，如今正處於經濟衰退之中，甚至是大蕭條，特別是嬰兒潮世代要注意。

清崎指出，他在另一本著作中《經濟大預言-清崎與富爸爸的對話》就曾預測的史上最大股市崩盤將會摧毀數百萬投資者的財務安全，特別是嬰兒潮世代，因為嬰兒潮世代的人已經沒有時間長期投資股票、債券、共同基金或ETF。

清崎進一步說明，他建議嘗試非華爾街資產，「多年來，我建議儲蓄真正的黃金、白銀，還有現在的比特幣」，因為在股市崩盤之後，美國財政部和聯準會可能會全速印鈔，讓紙幣價值變得更低，真正的貨幣黃金、白銀、比特幣價值會上漲。

清崎提到，黃金、白銀、比特幣的價格並沒有上漲，如今的狀況是美元貶值，所有有價值的東西都會變得更昂貴，包括食物、住房、能源，這也是所謂的通膨。

對於「還有跑道」的人，清崎建議，或許應該考慮儲存真正的貨幣，也就是黃金、白銀和比特幣，也要投資人保重，因為前方將會有一場嚴峻風暴。