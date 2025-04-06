川普喊藥品徵稅！台灣更缺藥？　藥廠籲政府啟動盤點：打造供應鏈韌性

▲美國總統川普對台祭出32%重稅，甚至預告下一波納入藥品產業。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普近日拋出對等關稅政策，對台灣祭出32%重稅，震撼國內外；近來更預告下一波將納入藥品產業。對此，台灣東洋公共事務處總監，同時也是學名藥協會公共事務政策委員會主委的殷為瑩6日表示，政府應從台灣藥品供應鏈韌性出發，打造發展台灣學名藥短、中、長期的政策規劃；她說，建議政府啟動盤點機制，確保必要藥品清單上的「產品及其原料」供應來源無虞。

川普近來又宣示，不久的將來將針對「藥品」推出關稅，甚至會以前所未有的程度開徵，引起台灣內部藥廠的憂心。對此，生策會監事、藥政處前處長胡幼圃5日就表示，政府應該提前規畫相關的應變措施，以及長期產業發展方向；而藥師公會也憂心，未來會讓缺藥潮更為嚴峻。

對此，台灣東洋公共事務處總監，同時也是學名藥協會公共事務政策委員會主委的殷為瑩6日表示，台灣東洋近年積極布局國際市場，旗下自製的困難學名藥Lipo-AB兩性黴素，在美國僅只有少數供給者以及病患需求下，成功布局美國市場，近年為因應不確定的地緣政治影響，即早啟動「降本增效」專案，並與美國合作夥伴溝通，以觀察對等關稅的後續影響。

殷為瑩建議，政府應從台灣藥品供應鏈韌性出發，打造發展台灣學名藥短、中、長期的政策規劃。她說，美國祭出關稅後，可能有國外藥廠或原料藥廠因調整產能、提高售價或將藥品轉銷其他大市場，間接造成台灣藥品供應不足的短期風險；因此建議政府啟動盤點機制，確保必要藥品清單上的「產品及其原料」供應來源無虞。

殷為瑩指出，以中期而言，政府可加速發展「以藥品療效給付為導向」的P4P政策。她說，當前國際環境更突顯在地藥品供應鏈韌性的重要，應以政策手段引導國產藥品（學名藥）提升療效與品質、建立醫病對國產藥品的信心並鼓勵醫院採購，除了降低對已過專利的原開發藥廠藥品的依存度，也提升國內藥廠供應能量。

殷為瑩強調，長遠來說，要邁向健康台灣願景，期待政府能結合產、官、學一起打造一個重視品質、安全、療效、製造等面向的學名藥產業政策。