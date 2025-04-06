　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

一棍子現巨大威力　胡錫進：全球效法中國反擊，美國將臨滅頂之災

▲▼胡錫進。（圖／翻攝自微博／胡錫進）

▲大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／翻攝自微博／胡錫進）

文／香港01

美國總統川普（Donald Trump）宣布「對等關稅」計劃，中國宣佈反制措施，對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱，「特朗普（川普，下同）聲稱中國『驚慌失措』。很明顯，特朗普在掩飾自己的慌亂，他的團隊沒料到中國回擊得如此快，如此猛。如果世界經濟體紛紛效仿中國，他們如何打得過全世界，豈不面臨滅頂之災？」

胡錫進的文章稱，川普加關稅後，很快表示希望中國批准TikTok賣給美國，以換取美國的「關稅減免」，他多麼希望中國展現順從和妥協。但是中國根本沒理他，而是狠狠打了回去，連射11箭，把加關稅之後第一天已經暴跌的美國股市打入更嚴重的暴跌，美國三大股指周五均跌超5%，納指已經從今年的高點下跌了20%，「中國自己的一棍子就展現出如此大的威力，假如歐盟也打回來，情況又將如何？」

文章稱，如果關稅打擊和擠壓泡沫合流，搞出個美股的熊市來，那可不是特朗普政治上可以承受的。

文章又稱，實施報復性關稅是國際貿易體系的基本規則，歐洲到目前沒有任何服軟的跡象。如果就這樣讓歐洲接受20%關稅，不做報復，歐洲經濟受不了，政治上尤其是屈辱，它是絕無可能的。

文章稱，川普與全世界開戰，將自己變成矛盾的中心，美國國內又是殘酷的政治獵場，他在做自己無法承受之重的逞能，「他打響了史無前例的關稅戰爭，假如說特朗普團隊這幾天不焦慮，只能說比他們很焦慮更加可怕。因為焦慮表明他們在思考、估量，沒有焦慮和驚慌感，那說明他們連最基本的經濟和政治邏輯都搞不懂。」

文章最後稱，川普團隊把自己擺到了風暴眼上，他們的關稅戰和「MAGA」（讓美國再次偉大）肯定達不到目的，失敗是注定的，「他們是全世界當下最提心吊膽的一個國家政治團隊，度日如年。」

【本文獲《香港01》授權轉載。】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
378 2 5797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
時間到沒放飯！2黑天鵝敲門討食物　網驚呼：好聰明
快訊／大邱爆山火「消防直升機墜機」　飛行員推測罹難
快訊／扛不住了！路易莎宣布明起漲價
快訊／23歲台大女北捷落軌亡　老公筆錄未現身
對美零關稅！瑞士被課重稅　總統：無法理解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸青海國道現雪豹屍體　周圍有血腳印...警查監視器追兇

一棍子現巨大威力　胡錫進：全球效法中國反擊，美國將臨滅頂之災

87歲翁摔倒「沒人敢扶」亡！家屬怒告10路人求償638萬：沒伸援手

雷軍停更微博5日首次發文　低調慶祝創業成立15週年

解放軍第二座海外保障基地雲壤港啟用　新建碼頭規模可停航母

開封景區千人聚集怒喊退票　遊客大打出手...表演節目預約系統崩潰

只是肩頸按摩！26歲工程師一覺醒來「頸動脈剝離」腦中風

毛澤東嫡孫毛新宇回湖南祭祖　兒女毛東東毛甜懿緊隨在側

全紅嬋世界盃第三跳失誤「勾起水花」居銀　教練哎唷一聲笑了

買完房就忘了！她「偶然想起」開門驚見陌生人裝潢入住　已漲20倍

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

大甲媽剛起駕就爆衝突！　阿志頭+9嗆「輸贏」持安全帽攻擊人

公車撞倒10輛機車！　駕駛未保持車距扶正後竟默默離開

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

大聲被逼做個人技「下跪道歉XD」　又模仿CL「講歐爸」氣瘋她惹

北捷落軌死者身分曝　23歲女送醫搶救不治

陸青海國道現雪豹屍體　周圍有血腳印...警查監視器追兇

一棍子現巨大威力　胡錫進：全球效法中國反擊，美國將臨滅頂之災

87歲翁摔倒「沒人敢扶」亡！家屬怒告10路人求償638萬：沒伸援手

雷軍停更微博5日首次發文　低調慶祝創業成立15週年

解放軍第二座海外保障基地雲壤港啟用　新建碼頭規模可停航母

開封景區千人聚集怒喊退票　遊客大打出手...表演節目預約系統崩潰

只是肩頸按摩！26歲工程師一覺醒來「頸動脈剝離」腦中風

毛澤東嫡孫毛新宇回湖南祭祖　兒女毛東東毛甜懿緊隨在側

全紅嬋世界盃第三跳失誤「勾起水花」居銀　教練哎唷一聲笑了

買完房就忘了！她「偶然想起」開門驚見陌生人裝潢入住　已漲20倍

女星繼承殉職丈夫警官職位！　混血導演揭「不能說的秘密」遭禁演

清明後「4生肖」要迎大運了！升職加薪...財運將一路飆升

關稅後賴清德舉「至少還有音樂」　黃揚明揪關鍵：末梢神經麻痺

肺部出現72個洞！澳洲男咳血細菌感染亡　醫曾警告活不過30歲

北韓睽違6年辦「國際馬拉松」！　200外國人飛往平壤參賽

川普喊藥品徵稅！台灣更缺藥？　藥廠籲政府啟動盤點：打造供應鏈韌性

3個月前後悔「沒把錢投入股市」　蒼藍鴿逃過：還好拿來開診所了

男星演白色恐怖戰俘「全身燒傷」　認了承受極大痛苦：徹底被掏空

《不良笑花》17年後合體！潘瑋柏激瘦7kg開唱　楊丞琳、陳妍希捧場

Wing Stars震撼主場開幕戰　韓國編舞名師操刀偶像級舞台超驚豔

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

大陸熱門新聞

全紅嬋世界盃第三跳失誤「勾起水花」居銀 教練哎唷一聲笑了

買完房就忘了！她開門驚見陌生人裝潢入住

陸反擊美國扯台灣　11公司進不可靠清單

毛澤東嫡孫毛新宇回湖南祭祖 兒女毛東東毛甜懿緊隨在側

開封景區千人聚集怒喊退票 遊客大打出手...表演節目預約系統崩潰

出清波音787-8　南航一口氣掛牌轉讓10架！

87歲翁摔倒「沒人敢扶」亡！家屬怒告10路人

App下載榜首竟是「盜版GPT」

陸為何硬槓川普？專家：帶頭組「反美聯盟」

只是肩頸按摩！26歲工程師「頸動脈剝離」腦中風

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

陸翁瞞全家買29保單　保費近2千萬繳不起

爸幫兒取名「東風」！戶政人員打錯1字...媽驚喜：不改了

即／3女大生慘死小米SU7！雷軍發聲

更多熱門

相關新聞

對美零關稅被課重稅　瑞士總統：無法理解

對美零關稅被課重稅　瑞士總統：無法理解

瑞士近期取消所有進口工業關稅，這當中包含美國商品，且還在美國創造出50萬個工作就業機會，瑞士仍被美國課徵32%重稅，遠高於歐盟的20%。這讓瑞士感到相當驚訝，瑞士總統3日直言，雖然瑞士不會採取報復性反制措施，但這實在令人無法理解，盼與美方談判降低關稅。

主持關稅應變會議黃偉哲三方向協助台南產業突圍！

主持關稅應變會議黃偉哲三方向協助台南產業突圍！

32%關稅「現實沒人在乎」！網嘆：星期一就知道

32%關稅「現實沒人在乎」！網嘆：星期一就知道

川普關稅拆招　專家點3企業赴美併購戰略值得參考

川普關稅拆招　專家點3企業赴美併購戰略值得參考

川普關稅戰怎破解？　國民黨曝「4解方」

川普關稅戰怎破解？　國民黨曝「4解方」

關鍵字：

關稅中美貿易戰胡錫進特朗普美股川普

讀者迴響

熱門新聞

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他

裕隆反擊！　請政治人物停止不實指控

即／北捷23歲女落軌死亡　母親悲痛從台中北上

19歲女大生家中喝掛　竟遭同學性侵

府中站23歲女落軌亡　北捷還原過程

高中生六人行遭困六福村　「冷靜下山」全讚爆

巨城櫃姐曝當日業績148！他以為1萬4糗了

鋒面要來了！　全台變天「雨最劇」地區曝

川普將「奪回」台灣晶片　專家揭原文斥：美商務部長根本沒這樣講

泰變性正妹「13金釵」現身兵役抽籤！網暴動

買東西來不及上車！宜蘭男攀列車連結器

台積電周一補跌「甚至跌停」？專家給答案

北捷落軌死者身分曝光！23歲女搶救不治

行李箱「這3色」超NG！

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面