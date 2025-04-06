一棍子現巨大威力　胡錫進：全球效法中國反擊，美國將臨滅頂之災

▲大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／翻攝自微博／胡錫進）

文／香港01

美國總統川普（Donald Trump）宣布「對等關稅」計劃，中國宣佈反制措施，對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱，「特朗普（川普，下同）聲稱中國『驚慌失措』。很明顯，特朗普在掩飾自己的慌亂，他的團隊沒料到中國回擊得如此快，如此猛。如果世界經濟體紛紛效仿中國，他們如何打得過全世界，豈不面臨滅頂之災？」

胡錫進的文章稱，川普加關稅後，很快表示希望中國批准TikTok賣給美國，以換取美國的「關稅減免」，他多麼希望中國展現順從和妥協。但是中國根本沒理他，而是狠狠打了回去，連射11箭，把加關稅之後第一天已經暴跌的美國股市打入更嚴重的暴跌，美國三大股指周五均跌超5%，納指已經從今年的高點下跌了20%，「中國自己的一棍子就展現出如此大的威力，假如歐盟也打回來，情況又將如何？」

文章稱，如果關稅打擊和擠壓泡沫合流，搞出個美股的熊市來，那可不是特朗普政治上可以承受的。

文章又稱，實施報復性關稅是國際貿易體系的基本規則，歐洲到目前沒有任何服軟的跡象。如果就這樣讓歐洲接受20%關稅，不做報復，歐洲經濟受不了，政治上尤其是屈辱，它是絕無可能的。

文章稱，川普與全世界開戰，將自己變成矛盾的中心，美國國內又是殘酷的政治獵場，他在做自己無法承受之重的逞能，「他打響了史無前例的關稅戰爭，假如說特朗普團隊這幾天不焦慮，只能說比他們很焦慮更加可怕。因為焦慮表明他們在思考、估量，沒有焦慮和驚慌感，那說明他們連最基本的經濟和政治邏輯都搞不懂。」

文章最後稱，川普團隊把自己擺到了風暴眼上，他們的關稅戰和「MAGA」（讓美國再次偉大）肯定達不到目的，失敗是注定的，「他們是全世界當下最提心吊膽的一個國家政治團隊，度日如年。」

【本文獲《香港01》授權轉載。】