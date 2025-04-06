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川普對台祭32%關稅　國民黨曝「4解方」：成立談判小組盡速赴美

▲台灣赴美關稅多32％，國民黨列「4解方」。（圖／國民黨提供）

▲台灣赴美關稅多32％，國民黨列「4解方」。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普的「對等關稅」本月2日上路，宣布對台灣課徵32％重關稅。國民黨今（6日）召開記者會舉出多項具體作為的建議，包括採購新技術核電設施，提升能源供應國家安全、降低台美貿易順差，一舉二得，第二、成立談判小組，任命特使儘速赴美談判，第三、半導體沒有納入本次，投審會應該以台積電赴美投資作為談判籌碼？第四、共同防禦區域安全綁定台美貿易，增加軍購是不是能解決貿易順差過大的問題？

川普日前宣布對全球各國「對等關稅」措施，造成國際嚴重不安，美國國內股市也出現巨幅震盪。新加坡總理黃循財透過影片向民眾說明，分析川普做法否定了世界貿易組織框架，若其他國家起而仿效，恐將引發災難性後果，且如同新加坡一般的小型經濟體，恐難在短期內恢復與過往相同的穩定發展，呼籲國民做好心理準備。凌濤表示，黃循財發表談話之外，日本首相也定調美國關稅風暴是國難、爭取下周與川普通話，德國、法國、加拿大、英國、越南、馬來西亞都有回應，反觀賴清德神隱五天，「美國通」副總統蕭美琴還在歲月靜好、吃潤餅，賴政府開啟獨步全球的神隱模式；世界各國都在動，只有賴政府、卓內閣府在睡。

凌濤也提出多項具體作為的建議，首先，採購新技術核電設施，提升能源供應國家安全、降低台美貿易順差，一舉二得，第二，成立談判小組，任命特使儘速赴美談判，第三，半導體沒有納入本次，投審會應該以台積電赴美投資作為談判籌碼？第四，共同防禦區域安全綁定台美貿易。

凌濤痛批，面對這次美方關稅的衝擊，賴政府是完全沒有對策或作法，因為過去一年民進黨都在搞大罷免；現在關稅已經要上路，還在端不出方案，準備是嚴重的不足。他呼籲賴政府，雖然還在連假期間，但台灣產業以及股匯市是等不了，賴政府與卓內閣應該清楚交代，面對32％關稅到底由誰領軍談判？策略是什麼？而短中長的因應期程都應該向國人具體說明。

台北市議員柳采葳則指出，民進黨立委賴瑞隆爆料，吳剑燮、林佳龍赴美溝通，但事實上吳釗燮的行程早就規劃好，跟關稅一點關係都沒有；媒體也爆出林佳龍根本沒有同行到美國，這爆料不是笨，就是壞！她表示，對比越南副總理親赴美國協商，詢問美方談判可能性，蕭美琴卻只是在網路上問潤餅口味？而賴政府作為竟是880億撒幣補貼，試問880億的數字從何而來？還比不上台電撥補1000億，卓榮泰只會講一句「一定要有心理的準備，面對一場震撼！」誰不知道現在台灣正面對一場震撼的衝擊？她強調，人民要的是政府出來面對問題、解決問題，但很可惜，一群沒有病識感的病人根本不知道問題在哪？也不知道要如何解決問題？期待民進黨政府與賴清德儘快出面向國人說明具體的政策方向，而不是整天只會搞大罷免。

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