　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026北市8席議員空缺！藍松信新人爆炸　中正萬華「柯案」影響大

▲▼台北市議會。（圖／記者袁茵攝）

▲面對2026年議員選舉，由於台北市目前有8席空間，藍綠白有意參選者早早暖身起跑。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

儘管距離2026九合一大選還有2年時間，但早在2024立委選舉結束後，各地方就開始為2026選舉暖身起跑，加上大罷免潮來勢洶洶，更成為選舉前哨戰。台北市為一級戰區，尤其是2026預估有8席議員空間，藍綠白有意想參選的人，近期陸續奔走地方，以及透過罷免打知名度。

第14屆台北市議員名單更迭，第一選區（士林北投）有無黨籍議員陳政忠因宏福集團掏空案定讞而遭解職、第三選區（松山信義）民進黨台北市議員許家蓓罹癌逝世、第五選區（中正萬華）國民黨台北市議員應曉薇捲入京華城案遭停權，影響2026連任之路。而國民黨台北市議員陳重文捲入台智光案，但未被國民黨停權，因此還是可以再獲提名；民進黨台北市議員陳怡君涉貪，目前被羈押禁見，未來動向不明。

而時任國民黨議員李彥秀、王鴻薇、徐巧芯，民進黨議員王世堅、吳沛憶等人，因為在2024選戰中當選立委而離職，綜合上述，第一選區（士林北投）少1席議員、第二選區（南港內湖）少1席議員、第三選區（松山信義）少3席議員、第四選區（中山大同）少1席，第五選區（中正萬華）少2席，總計有8席空間，不過尚未計算2026人口數驟降將影響席次數。

▲台北市議員楊靜宇。（圖／記者林敬旻攝）

▲前台北市議員楊靜宇過去掛無黨籍選舉，但2022年選舉失利，2026可望掛國民黨再度參選市議員。（資料圖／記者林敬旻攝）

第一選區士林北投，目前現有5席民進黨議員、4席國民黨議員、1席民眾黨議員、1席新黨議員，藍瞄準被解職的陳政忠空缺席次，有前台北市議員林瑞圖兒子林揚庭、前台北市議員楊靜宇可望披藍戰袍回歸，以及罷免綠委吳思瑤「地動刪瑤」召集人賴苡任，還有應曉薇前辦公室助理邱浩瀚；不過陳政忠有意派女兒、前親民黨立委陳怡潔接棒。民進黨則因該區較飽和，目前僅有前立委紀政的姪子紀建漢有意再戰。

第二選區內湖南港，由於當時李彥秀以3萬7669票拿下全國最高票，李重回立院後，使藍諸多人馬想搶拿席次，包括前青年部主任陳冠安、國民黨青年丁瑀、國民黨台北市黨部發言人林岳龍，以及李彥秀助理郭柏毅；另外，近期傳出吳世正有意交棒給兒子。

民進黨部分，現任台北市議員李建昌有意交棒給律師陳又新，台北市議員王孝維則受「排黑條款」導致恐無法參選，也有意推派兒子參選；不僅如此，角逐立委失利的前立委高嘉瑜動向未明，尚不確定會不會回鍋，而與綠友好的台灣基進則有吳欣岱，2024年選舉結束後就勤走地方，讓當地藍綠白議員皆私下透露「壓力好大」。

▲▼ 第十二屆內科千人捐血活動-高嘉瑜。（圖／記者黃克翔攝）

▲高嘉瑜2024年選立委輸給李彥秀，2026年動向不明，但倘若再回歸選議員，港湖最強「吸票機」恐大大衝擊綠營現任議員。（資料圖／記者黃克翔攝）

第三選區松山信義，因為有3席空缺，且藍綠通通有，加上其中2席還是因「吸票機」徐巧芯、王鴻薇所空下，而民眾黨在此區也沒有議員，成為藍綠白3方都想搶攻的地方，也可說是2026年台北市議員選戰中最混亂戰場。

國民黨部分，日前初選失利的前台北市青工會總會長滿志剛、前青年團長田方倫，兩人有意再戰，另還有前立委費鴻泰辦公室主任許原榮、富錦里長李煥中，以及國民黨發言人李明璇、國民黨發言人楊智伃；民進黨則有柯市府時期的前花卉公司副董事長呂瀅瀅，成為「英系」希望推出的人馬，但傳出「正國會」尚在找人選舉。

而民眾黨因遲遲等不到2022參選松信議員失利的楊寶楨，所以目前為前發言人徐千晴開始暖身起跑，但黨內還有異音，還有人點名讓國際部主任林子宇參選，不過林目前並未開始經營松信。

▲▼徐千晴出席陳宥丞服務處喬遷茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲前民眾黨發言人徐千晴日前從新聞部轉到組織部，並且在台北市黨部協助下，開始跑松山信義活動。（資料圖／記者李毓康攝）

第四選區中山大同，由於遺留的空缺是王世堅留下，王當時以2萬9796票成為當地得票第一，且少了王世堅後，綠在該處已無男性議員，因此目前浮上檯面的人馬都是男性，包括「焦糖哥哥」陳嘉行、「牛糞博士」朱政騏 ，以及「管媽女婿」林子揚；國民黨則有高學歷、外型亮眼的董佳瑜，受台北市黨部主委黃呂錦茹青睞，以及中山區永安里長唐楷瀚、前立委羅淑蕾辦公室主任盧威。

第五選區中正萬華，應曉薇捲入京華城案，遭國民黨停權，進而影響到2026年提名，外傳應有打算交棒女兒選舉，但由於還在被羈押禁見狀態，未來動向不明；而應曉薇留下來的缺額，藍有罷免綠委吳沛憶的領銜人劉思吟、李孝亮，以及立委廖先翔助理黃國豪、退役空軍副司令張延廷想角逐參選。民進黨部分，面對吳沛憶留下來的空缺，曾選台北市議員失利的康家瑋想續戰。

▲▼罷吳四騎士送交第一階段罷免吳沛憶委員連署書 滿志剛 賴苡任 劉思吟 陳冠安 丁瑀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安、丁瑀。（資料圖／記者屠惠剛攝）

另外，中正萬華可說是與柯文哲案最有關係的一級戰區，畢竟除了應曉薇外，還有屢次在政論節目緊咬柯的國民黨台北市議員鍾小平在此區，加上民眾黨在該區沒有議員，2022年參選議員失利的民眾黨發言人吳怡萱有意再選，以及狂攻柯文哲「小沈1500」的三立記者馬郁雯，也一度被點名獲民進黨提名參選該區，但近期也傳出可能獲「正國會」支持挑戰第三選區松山信義；而2024年選過中正萬華立委失利的藝人于美人，有意2026年轉戰議員選舉。

至於第六選區大安文山，因為國民黨在該區已有8名議員，包括近期回歸藍營的曾獻瑩，所以幾乎已經飽和，可能不再提人，目前僅有車層里長李易儒有意參選；民進黨部分，則有知名殯葬業二代陳聖文，以及由藍轉綠的高揚凱角逐。

▼「英系」支持的陳聖文2022年參選大安文山市議員失利，2026有意再戰。（資料圖／記者湯興漢攝）

▲▼左一：民進黨籍大安文山區市議員參選人陳聖文；右一：前國策顧問黃承國。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
378 2 5797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
恐怖「黑色星期一」再現？專家憂歷史重演：當天美股大跌22.6
張肇元道歉！林智平回應還提起當年不禮貌往事
美股狂崩！500大富豪2天蒸發5千億　Nike創辦人1原因「
愛莉莎莎稱「Taiwan被當成塔利班」　印度老闆：誤會一場
日本學生來台暴增72%！　3大原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德提5籌碼因應美關稅　藍委打臉：台灣沒加入CPTPP怎交涉？

新北議員點將！這2區缺額多位挑戰者搶進　侯家軍李利貞傳備戰板橋

2026北市8席議員空缺！藍松信新人爆炸　中正萬華「柯案」影響大

幕後／中共對台軍演前嚴打軍內異音　也針對美軍赴上海磋商施壓

海巡勤務吃重！每月10萬艘次經過海底電纜警戒區　喊雇船隊幫巡邏

藍拚反制罷免　綠營點名危險區

白委服務處主任違停！遭開單竟嗆警「打給局長」　民眾黨重話回應

快訊／關稅戰開打「還在問潤餅」！蕭美琴道歉了　曝政府2招應對

談判團赴美交涉之際　賴清德官邸見ICT大老「名單沒台積電魏哲家」

賴清德台灣祭影片3月就錄好　周春米：藍委不要用顛倒時空

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

大甲媽剛起駕就爆衝突！　阿志頭+9嗆「輸贏」持安全帽攻擊人

公車撞倒10輛機車！　駕駛未保持車距扶正後竟默默離開

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

北捷落軌死者身分曝　23歲女送醫搶救不治

【騎士差點GG】貨車突往內線滑！2台貨車撞一起...騎士險被波及

賴清德提5籌碼因應美關稅　藍委打臉：台灣沒加入CPTPP怎交涉？

新北議員點將！這2區缺額多位挑戰者搶進　侯家軍李利貞傳備戰板橋

2026北市8席議員空缺！藍松信新人爆炸　中正萬華「柯案」影響大

幕後／中共對台軍演前嚴打軍內異音　也針對美軍赴上海磋商施壓

海巡勤務吃重！每月10萬艘次經過海底電纜警戒區　喊雇船隊幫巡邏

藍拚反制罷免　綠營點名危險區

白委服務處主任違停！遭開單竟嗆警「打給局長」　民眾黨重話回應

快訊／關稅戰開打「還在問潤餅」！蕭美琴道歉了　曝政府2招應對

談判團赴美交涉之際　賴清德官邸見ICT大老「名單沒台積電魏哲家」

賴清德台灣祭影片3月就錄好　周春米：藍委不要用顛倒時空

道奇瘋傳大谷翔平代言手勢　全隊開轟狂比無情工商

賴清德提5籌碼因應美關稅　藍委打臉：台灣沒加入CPTPP怎交涉？

金鐘男星跨界執導豎屏劇！男主角「獻2第一次」看苗可麗惡補台語

危險！高雄岡山路樹枝幹斷裂橫躺路中央　警民合力排除

尼克迎回主將！布朗森明日對太陽復出　拼年度陣容門檻

好市多買到「籤王牛肉捲」？他咬幾口傻了　大票調侃：有回音

收假車潮塞了「國5北上紫爆」　下午13處地雷接力塞　

恐怖「黑色星期一」再現？專家憂歷史重演：當天美股大跌22.6%

水氣通過中「北部陰雨」　周三晚間再變天「雷雨襲全台」

經濟學人：川普關稅豎起高牆「讓中國再次偉大」

大甲媽剛起駕就爆衝突！　阿志頭+9嗆「輸贏」持安全帽攻擊人

政治熱門新聞

白委主任違停！遭開單竟嗆警：打給局長

即／關稅戰開打還在問潤餅！蕭美琴道歉了

彰化驚傳企業被美告知「休息6個月」

賴清德露面舉「至少我們還有音樂」　他嗆：關稅戰還發這樣的影片？

賴清德台灣祭影片3月就錄好　周春米：藍委不要用顛倒時空

台幣升值、降汽車進口關稅！　趙少康列「九招救台灣」

快訊／賴清德因應關稅戰官邸見ICT企業領袖　明見傳產、中小產業

藍拚反制罷免　綠營點名危險區

快訊／北捷府中站女子闖軌道遭撞　站長下軌道處理

轟裕隆汽車「扶不起的阿斗」　王世堅：讓美國有理由對台課徵高關稅

談判團赴美交涉之際　賴清德官邸見ICT大老「名單沒台積電魏哲家」

幕後／中共對台軍演前嚴打軍內異音　也針對美軍赴上海磋商施壓

川普關稅各國領袖反應曝！徐巧芯：賴清德搞音樂

幕後／賴清德政府面對關稅戰2天忙什麼一次看　首要重點安穩企業

更多熱門

相關新聞

藍拚反制罷免　綠營點名危險區

藍拚反制罷免　綠營點名危險區

民進黨發起大罷免，現在面臨國民黨反制，北市立委吳思瑤與吳沛憶因選區藍大於綠，被視為全台最危險區。若罷免行動進入投票階段，綠營須靠強力宣傳與動員不同意票反制報復性罷免。

轟裕隆汽車「扶不起的阿斗」　王世堅：讓美國有理由對台課徵高關稅

轟裕隆汽車「扶不起的阿斗」　王世堅：讓美國有理由對台課徵高關稅

「880億不足以應對」　綠委呼籲：參考越南零關稅模式與美國協商

「880億不足以應對」　綠委呼籲：參考越南零關稅模式與美國協商

民眾黨團發函韓國瑜召集協商　要求行政院8日做關稅報告

民眾黨團發函韓國瑜召集協商　要求行政院8日做關稅報告

關稅戰開打！藍喊話「停止大罷免」　她轟：像是在對人民說閉嘴

關稅戰開打！藍喊話「停止大罷免」　她轟：像是在對人民說閉嘴

關鍵字：

北市台北市台北市議會國民黨民進黨民眾黨2026九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷23歲女落軌死亡　母親悲痛從台中北上

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」

19歲女大生家中喝掛　竟遭同學性侵

高中生六人行遭困六福村　「冷靜下山」全讚爆

府中站23歲女落軌亡　北捷還原過程

北捷落軌死者身分曝光！23歲女搶救不治

買東西來不及上車！宜蘭男攀列車連結器

鋒面要來了！　全台變天「雨最劇」地區曝

美官員看好「這國」先談判關稅

台積電周一補跌「甚至跌停」？專家給答案

捷運落軌女傷重不治！

大甲盃再戰！阿志頭男推擠警壓制2人

Andy否認「上億豪宅、交新歡」

川普將「奪回」台灣晶片　專家揭原文斥：美商務部長根本沒這樣講

行李箱「這3色」超NG！

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面