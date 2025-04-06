2026北市8席議員空缺！藍松信新人爆炸　中正萬華「柯案」影響大

▲面對2026年議員選舉，由於台北市目前有8席空間，藍綠白有意參選者早早暖身起跑。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

儘管距離2026九合一大選還有2年時間，但早在2024立委選舉結束後，各地方就開始為2026選舉暖身起跑，加上大罷免潮來勢洶洶，更成為選舉前哨戰。台北市為一級戰區，尤其是2026預估有8席議員空間，藍綠白有意想參選的人，近期陸續奔走地方，以及透過罷免打知名度。

第14屆台北市議員名單更迭，第一選區（士林北投）有無黨籍議員陳政忠因宏福集團掏空案定讞而遭解職、第三選區（松山信義）民進黨台北市議員許家蓓罹癌逝世、第五選區（中正萬華）國民黨台北市議員應曉薇捲入京華城案遭停權，影響2026連任之路。而國民黨台北市議員陳重文捲入台智光案，但未被國民黨停權，因此還是可以再獲提名；民進黨台北市議員陳怡君涉貪，目前被羈押禁見，未來動向不明。

而時任國民黨議員李彥秀、王鴻薇、徐巧芯，民進黨議員王世堅、吳沛憶等人，因為在2024選戰中當選立委而離職，綜合上述，第一選區（士林北投）少1席議員、第二選區（南港內湖）少1席議員、第三選區（松山信義）少3席議員、第四選區（中山大同）少1席，第五選區（中正萬華）少2席，總計有8席空間，不過尚未計算2026人口數驟降將影響席次數。

▲前台北市議員楊靜宇過去掛無黨籍選舉，但2022年選舉失利，2026可望掛國民黨再度參選市議員。（資料圖／記者林敬旻攝）

第一選區士林北投，目前現有5席民進黨議員、4席國民黨議員、1席民眾黨議員、1席新黨議員，藍瞄準被解職的陳政忠空缺席次，有前台北市議員林瑞圖兒子林揚庭、前台北市議員楊靜宇可望披藍戰袍回歸，以及罷免綠委吳思瑤「地動刪瑤」召集人賴苡任，還有應曉薇前辦公室助理邱浩瀚；不過陳政忠有意派女兒、前親民黨立委陳怡潔接棒。民進黨則因該區較飽和，目前僅有前立委紀政的姪子紀建漢有意再戰。

第二選區內湖南港，由於當時李彥秀以3萬7669票拿下全國最高票，李重回立院後，使藍諸多人馬想搶拿席次，包括前青年部主任陳冠安、國民黨青年丁瑀、國民黨台北市黨部發言人林岳龍，以及李彥秀助理郭柏毅；另外，近期傳出吳世正有意交棒給兒子。

民進黨部分，現任台北市議員李建昌有意交棒給律師陳又新，台北市議員王孝維則受「排黑條款」導致恐無法參選，也有意推派兒子參選；不僅如此，角逐立委失利的前立委高嘉瑜動向未明，尚不確定會不會回鍋，而與綠友好的台灣基進則有吳欣岱，2024年選舉結束後就勤走地方，讓當地藍綠白議員皆私下透露「壓力好大」。

▲高嘉瑜2024年選立委輸給李彥秀，2026年動向不明，但倘若再回歸選議員，港湖最強「吸票機」恐大大衝擊綠營現任議員。（資料圖／記者黃克翔攝）

第三選區松山信義，因為有3席空缺，且藍綠通通有，加上其中2席還是因「吸票機」徐巧芯、王鴻薇所空下，而民眾黨在此區也沒有議員，成為藍綠白3方都想搶攻的地方，也可說是2026年台北市議員選戰中最混亂戰場。

國民黨部分，日前初選失利的前台北市青工會總會長滿志剛、前青年團長田方倫，兩人有意再戰，另還有前立委費鴻泰辦公室主任許原榮、富錦里長李煥中，以及國民黨發言人李明璇、國民黨發言人楊智伃；民進黨則有柯市府時期的前花卉公司副董事長呂瀅瀅，成為「英系」希望推出的人馬，但傳出「正國會」尚在找人選舉。

而民眾黨因遲遲等不到2022參選松信議員失利的楊寶楨，所以目前為前發言人徐千晴開始暖身起跑，但黨內還有異音，還有人點名讓國際部主任林子宇參選，不過林目前並未開始經營松信。

▲前民眾黨發言人徐千晴日前從新聞部轉到組織部，並且在台北市黨部協助下，開始跑松山信義活動。（資料圖／記者李毓康攝）

第四選區中山大同，由於遺留的空缺是王世堅留下，王當時以2萬9796票成為當地得票第一，且少了王世堅後，綠在該處已無男性議員，因此目前浮上檯面的人馬都是男性，包括「焦糖哥哥」陳嘉行、「牛糞博士」朱政騏 ，以及「管媽女婿」林子揚；國民黨則有高學歷、外型亮眼的董佳瑜，受台北市黨部主委黃呂錦茹青睞，以及中山區永安里長唐楷瀚、前立委羅淑蕾辦公室主任盧威。

第五選區中正萬華，應曉薇捲入京華城案，遭國民黨停權，進而影響到2026年提名，外傳應有打算交棒女兒選舉，但由於還在被羈押禁見狀態，未來動向不明；而應曉薇留下來的缺額，藍有罷免綠委吳沛憶的領銜人劉思吟、李孝亮，以及立委廖先翔助理黃國豪、退役空軍副司令張延廷想角逐參選。民進黨部分，面對吳沛憶留下來的空缺，曾選台北市議員失利的康家瑋想續戰。

▲滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安、丁瑀。（資料圖／記者屠惠剛攝）

另外，中正萬華可說是與柯文哲案最有關係的一級戰區，畢竟除了應曉薇外，還有屢次在政論節目緊咬柯的國民黨台北市議員鍾小平在此區，加上民眾黨在該區沒有議員，2022年參選議員失利的民眾黨發言人吳怡萱有意再選，以及狂攻柯文哲「小沈1500」的三立記者馬郁雯，也一度被點名獲民進黨提名參選該區，但近期也傳出可能獲「正國會」支持挑戰第三選區松山信義；而2024年選過中正萬華立委失利的藝人于美人，有意2026年轉戰議員選舉。

至於第六選區大安文山，因為國民黨在該區已有8名議員，包括近期回歸藍營的曾獻瑩，所以幾乎已經飽和，可能不再提人，目前僅有車層里長李易儒有意參選；民進黨部分，則有知名殯葬業二代陳聖文，以及由藍轉綠的高揚凱角逐。

▼「英系」支持的陳聖文2022年參選大安文山市議員失利，2026有意再戰。（資料圖／記者湯興漢攝）