陸為何硬槓川普？專家：帶頭組「反美聯盟」踢掉美國

▲美國總統川普宣布「對等關稅」。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普公布「對等關稅」政策後，中國大陸正式發起反擊，手段包含加徵對等關稅、將多家美企加入出口管制清單，以及限制稀土出口等。大陸知名經濟學者盤和林認為，中國會首先發起反擊，是為了帶頭形成貿易上的「反美聯盟」，如果美國不要體面，就將美國踢出全球貿易，讓它自己玩。

盤和林提到，用加徵對等關稅來反制，可能影響到中國一些做跨境貿易的企業，但一定要看到，川普政府會得寸進尺，在涉及到大是大非問題上，中國絕對不能含糊，一定要把美國給打痛，「很簡單的道理，如果你對美國沒有反制，那麼美國會肆無忌憚的加碼。」

盤和林指出，全世界這麼多國家，對華貿易逆差的又不是美國一家，如果其他國家覺得你軟弱可欺，也有樣學樣，那麼到時候中國損失的一定不只是對美貿易，而是更加嚴重的圍困。

▼中國大陸國家主席習近平。（圖／路透社）



盤和林認為，反擊的確會影響到對美貿易，但始作俑者是美國川普政府，好消息是，當前中國採用縱橫術最好的時機，「中國不能單獨面對美國，美國也不只是針對中國，此時，被美國針對的國家必須團結起來，如果不共同施壓各懷鬼胎，那麼有可能被美國各個擊破。」

盤和林強調，「一旦各國團結起來，美國要面對的不是中國的單挑，而是歐盟、日韓、加澳墨、東南亞等全世界各個經濟體的聯合絞殺。」

盤和林提到，現階段，的確有國家開始謀求與美和解，對美國抱有幻想，想要雙邊零關稅，其實這是非常愚蠢的做法，雙邊零關稅根本解決不了美國的逆差，美國的逆差就是因為美國人自己怕苦怕累，美國製造業空心化「冰凍三尺非一日之寒」，怎麼可能同意雙邊零關稅就放過你，「美國要的不是貿易開放，而是要你開放資本，試圖讓你國家的廠子搬遷到美國本土。」

盤和林預估，現階段各國會分步實施，一開始會嘗試和美國談一談，畢竟不是所有國家都清楚美國的嘴臉，「中國之所以反應快，是因為我們認識美國的流氓行徑是從2018年就開始了，而很多國家當下才更開始，但很快，這些國家會發現問題的核心。」

盤和林直言，對美貿易是不可能平衡的，因為美國的製造業衰落是必然，美國人均工資6萬美元，相當於45萬人民幣，這個勞動力成本根本不適合發展製造業，「美國的問題是，滿足美國人需要的高端就業不足，而川普整天惦記的是從他國掠奪低端就業崗位，結果必然是損人不利己。」

盤和林預言，「那些貿易懷柔的國家勢必因為自己的軟弱而在本國失去支持，最後，強硬派必然上台對美展開報復。」

盤和林強調，中國既要對抗美國，也要防止全球秩序陷入混亂，更是為了擴大中國在全球分工，分配的影響力，所以中國一定要帶頭形成貿易上的「反美聯盟」，如果美國要體面，那麼就給它體面，如果美國不要體面，那麼就將美國踢出全球貿易，讓它自己玩。

盤和林認為，中國可以和其他國家組成聯盟可以採用雙邊零關稅、雙邊零壁壘的方式，相比於2、3億人口的美國，中國是14億人口的大市場，不信哪些國家不動心，「貿易順差和貿易逆差都不是中國追求的，在貿易上，我們追求的是貿易額最大化，和中國做生意的，又不是只有美國。」