卓榮泰邀朝野下週共商國是　藍委嗆：別做很噁心的情緒勒索

▲立法委員林沛祥。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者崔至雲／台北報導

針對美國政府宣布對台實施高達32%的對等關稅，行政院長卓榮泰推出9大面向、20項措施，共新台幣880億元的協助方案，並拋下周邀集朝野共商國是。對此，國民黨立委林沛祥直嗆，民進黨平常喊打喊殺，一直說「藍白誤國」，現在遇到國際問題，又說朝野要一起共同承擔，請不要做這種很噁心的情緒勒索。

對於卓榮泰掏出的880億應對美國關稅戰的計畫，以及邀集朝野下周共商國是。林沛祥說，對外無能，對內鬥爭，民進黨立院黨團總召柯建銘態度明顯說明整個執政政府面對這次的國際挑戰，採取什麼樣的態度，也就是「只會對外躺平，對內強力鬥爭」來全力獲得政權。

「無法解決問題，就解決發現問題、提醒問題的人」，林沛祥嗆，這就是賴清德政府現在正要做的。至於卓榮泰下周邀集朝野共商國是，若真有誠意面對這次的嚴峻挑戰，不管是美國也好、中國也好，最直接的方式其實是賴清德以民進黨主席、執政黨主席的身分，召開三黨協商，包括國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌，所有主要的政黨在一起，決定說未來國家應怎麼面對這種嚴峻的挑戰。

林沛祥提到，請不要一天到晚情緒勒索，平常喊打喊殺，一直說「藍白誤國」， 遇到國際問題的時候又說朝野要一起共同承擔，請不要做這種很噁心的情緒勒索，也情緒勒索要在野放寬預算。

林沛祥提醒，這880億應該不能用追加預算，應該用特別預算的方式，重新再加上去做紓困方案。請不要用追加預算這種很噁心的事情，讓民進黨自己浮編預算的事情解套。



