卓榮泰拋朝野共商國是　藍委諷：賴清德神隱、蕭美琴在包潤餅

▲行政院長卓榮泰出席「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者崔至雲／台北報導

為因應美國對台灣課徵32％關稅，行政院長卓榮泰拋下周邀集朝野共商國是。對此，立法委員許宇甄表示，川普政府課徵高關稅導致全球經濟大震盪，各國領袖都在跟美方尋求對話，唯獨總統賴清德至今神隱不出，只會寫臉書、寫Ｘ，而副總統蕭美琴副更離譜，還在問大家吃潤餅包什麽，難道不知道整個台灣都在包32%嗎？

許宇甄提到，日本被加徵的關稅比台灣低，他們首相都出來說未排除報復舉措，越南副總理更是直接衝去美國進行談判，賴清德、蕭美琴連「抗議」兩字都不敢說出口，台灣有這樣的領袖是國之不幸。

許宇甄指出，行政院準備兩天提出猶如空包彈的880億元協助方案，完全是搞錯方向、畫錯重點。賴政府對美談判軟趴趴，想要幫台灣爭取到大利益無疑是天方夜譚。台灣產業界出面疾呼，希望政府儘速與美方溝通，應爭取對等關稅在10%，最差都不該高於日、韓等主要競爭者。台灣被課徵32%高關稅，廠商面臨承受競爭力降低、產品成本大幅增加的雙重挑戰。若沒處理好這個問題，台灣企業會屍橫片野。

許宇甄認為，高關稅是無煙硝戰爭，賴清德應該站在第一線，召開國是會議，邀集朝野領袖進行會談，也應邀集各產業領袖，了解他們的受創情況，儘速擬定產業所需的應對方案。行政院應該據此儘速提出所需預算，草擬應修正之法律，送交立法院進行審議，以協助產業度過難關。

許宇甄提醒，立法院法定會期只到五月底，本會期還有大法官人事同意權案、NCC人事同意權案、公平會人事同意權案、114年度營業及非營業基金預算審查、114年度預算解凍，若還要再處理114年度追加預算、因應美方高關稅特別預算、軍事採購特別預算，恐怕需要延會或召開臨時會才能處理。

許宇甄呼籲，為了促進朝野合作，共同解決美國高關稅危機，賴清德應該出面制止民進黨反民主的大罷免行為；為了朝野和諧，照顧警消，節省立法院審議時間，請行政院撤回警察人事條例覆議案。

