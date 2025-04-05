卓內閣想2天僅提880億救產業　藍委諷：要有心理準備面對震撼

▲行政院長卓榮泰出席「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者崔至雲／台北報導

美國總統川普對等關稅案公布36小時後，行政院召開記者會所提出的因應方案。國民黨立委黃健豪對此提出8點建議，並表示，行政院記者會只交代了短期馬上面對關稅衝擊，但沒有提到對內怎麼救急？對外我們政府到底準備了什麼？如果中華民國這麼多官員會商討論兩天後的結論只是提出880億方案，那引述行政院長的結論，「要有心理準備面對震撼」。

為減少貿易逆差，川普宣布對全球輸美貨品徵收對等關稅，其中，台灣被課徵32%關稅引發關注。行政院長卓榮泰昨率領財政部、經濟部與農業部、勞動部等首長召開記者會，宣布9大面向及20項措施，總經費880億（工業700億、農業180億）的協助方案，因應產業與社會的各項需求。

黃健豪表示，政府計畫提供880億元台幣的九大面向20項措施「出口供應鏈支持方案」，他不反對，認為有很多人需要這筆錢救急，甚至覺得這金額太少，他指出所謂的四大金融措施，只是貸款且條件嚴苛，不是真的紓困，擔憂中小企業無法藉此撐不過去。同時針對行政院記者會提出八點意見，表示全民要有心理準備面對震撼。

立委黃健豪說，他只是區區一個面臨罷免的在野黨立委，人微言輕，但還是要提醒行政部門，880億台幣，只不過是26億美金，但我們今天面對的是美國2.44兆台幣、739億美金的貿易逆差金額。核心問題，貿易逆差是直觀可見，解方大概就是對美採購、對美關稅、美債。

黃健豪立委指出，行政院記者會只交代了短期馬上面對關稅衝擊，對內怎麼救急，但似乎沒有提到，對外我們政府到底準備了什麼？同時擔憂地表示，行政院長卓榮泰在記者會上說下週要邀請國會朝野共商國是，面對關稅貿易戰的重大衝擊，他的立場是要合作面對，但是「團結國家」目前看起來只是口號，實際上癱瘓國會運作的是執政黨，不是很確定議場隨時會被執政黨癱瘓的情況下，什麼時候能順利開會？

針對記者會，黃健豪提出八點意見，1. 經貿談判代表辦公室說，要去找美國國會議員及各州參眾議員、美國商會遊說。一方面這是日常就有在做吧？不然駐美代表處在忙什麼？另一方面，該遊說的不是國會議員或各州了，中華民國政府與美國總統川普到底有沒有溝通管道？

2. 財政部提一個「簡化通關」降低行政成本，保稅區通關全免裝箱單，只要按月彙報報關案件，每月可減少約20萬份裝箱單及作業時間 ，以及擴大實施海關遠端稽核，減少監管海關實地查核，減輕法遵成本。這也是本來就該做的，為什麼之前業者抱怨都不聽？

3. 《產業創新發展條例》上作文章，提供研發與設備支出抵減，鼓勵產業創新轉型，以及調降投資節能減碳及ＡＩ的門檻。這根本是拿中長期政策來混，產業遇到的問題是馬上關稅要提高了，可能營收驟減，結果政府提的解方之一是快點加碼投資來轉型？錢在哪？

4. 經濟部盤點哪些產業受到32%關稅政策衝擊，最常出現的辭彙是：後續衝擊將持續評估。不知道該說什麼，經濟部都不知道衝擊多少了，個別業者怎麼辦？

5. 經濟部的「補助研發轉型」部分，近三年有輸美實績廠商，個案補助500萬元。單位是台幣，我真的覺得就直接當補助紓困就給了吧，500萬台幣要研發什麼？

6. 「中小微企業貸款加碼」，提供每家最高3,500萬元、貸款利率2.22%的貸款。這些企業是幫台灣賺錢，養活許多勞工家庭的企業，創造這麼多產值，結果遭逢國際劇變，政府給的貸款優惠是2.22%，那還不如炒房，新青安的利率是1.56~1.84%。

7. 國發會主委劉鏡清說，相比中國、東南亞各國，台灣在這波關稅下，成本反而增加比較少，台商可以選擇回台擴廠降低衝擊，美國公布的供應鏈白名單讓台灣得到更多訂單。這位主委完全不知民間疾苦、沒跟上時代，也反映出我國政府可能真的沒準備，先不談中國跟美國強硬對撞的後果是好是壞，基本上能撤出中國的供應鏈廠商，在上一波中美貿易戰就撤出了，響應「中國加１」擺脫紅色供應鏈，台灣確實在過去幾年享受到紅利。但今天是2025年，我們擔心的是還在台灣的這些廠商，台廠根本不存在回台投資的問題，或者被美國視為紅色供應鏈制裁的問題，是接下來對美的高關稅，訂單及營收怎麼辦的問題。

8. 不斷強調美國這個算式不合理。全世界都知道這個算式不合理，所以各位官員今天才要上班出來回應。其他國家都已經陸續展開對話或談判或自保，民眾想看到的是這個，不是聽行政院長和各部會首長吐苦水和抱怨。

最後，黃健豪諷刺，如果中華民國這麼多官員會商討論兩天後的結論只是提出880億方案，那引述行政院長的結論，「要有心理準備面對震撼」。

