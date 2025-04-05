對等關稅打亂TikTok出售？字節跳動：在很多問題上仍有分歧

▲字節跳動。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前透露美國政府已「非常接近」達成TikTok相關協議，並將字節跳動出售TikTok在美業務的期限延長了75天。不過，在川普公布「對等關稅」之後，情況似乎有所改變，字節跳動5日發出聲明強調，還未與美國達成任何協議，雙方仍在很多問題上有分歧。

字節跳動表示，字節跳動公司尚在與美政府商談之中，未達成任何協議，雙方在很多關鍵問題上仍存分歧，「按照中國法律規定，任何協議均須經有關審查程序。」

據外媒報導，川普日前在空軍一號上透露了TikTok出售的最新進度，稱雙方已非常接近達成協議。川普甚至表示，只要大陸官方批准TikTok出售，就考慮降低對大陸加徵的關稅。

不過，最新消息傳出，在川普公布「對等關稅」後，陸方已停止TikTok出售的談判。外媒報導也引述匿名人士說法，稱字節跳動的代表已告訴白宮，在貿易與關稅談判順利進行前，大陸官方不會批准該交易。

川普2日簽署「對等關稅」行政令，對180多個國家加徵關稅，其中，中國大陸除了先前已加徵的關稅外，再被加徵34%關稅。為反擊美國的「對等關稅」，中國大陸國務院關稅稅則委員會4日下午宣布，對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅。

▼川普公布「對等關稅」。（圖／路透社）

