　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

對等關稅打亂TikTok出售？字節跳動：在很多問題上仍有分歧

▲字節跳動旗下最大金雞母抖音（Tik Tok)。（圖／CFP）

▲字節跳動。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前透露美國政府已「非常接近」達成TikTok相關協議，並將字節跳動出售TikTok在美業務的期限延長了75天。不過，在川普公布「對等關稅」之後，情況似乎有所改變，字節跳動5日發出聲明強調，還未與美國達成任何協議，雙方仍在很多問題上有分歧。

字節跳動表示，字節跳動公司尚在與美政府商談之中，未達成任何協議，雙方在很多關鍵問題上仍存分歧，「按照中國法律規定，任何協議均須經有關審查程序。」

據外媒報導，川普日前在空軍一號上透露了TikTok出售的最新進度，稱雙方已非常接近達成協議。川普甚至表示，只要大陸官方批准TikTok出售，就考慮降低對大陸加徵的關稅。

不過，最新消息傳出，在川普公布「對等關稅」後，陸方已停止TikTok出售的談判。外媒報導也引述匿名人士說法，稱字節跳動的代表已告訴白宮，在貿易與關稅談判順利進行前，大陸官方不會批准該交易。

川普2日簽署「對等關稅」行政令，對180多個國家加徵關稅，其中，中國大陸除了先前已加徵的關稅外，再被加徵34%關稅。為反擊美國的「對等關稅」，中國大陸國務院關稅稅則委員會4日下午宣布，對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅。

▼川普公布「對等關稅」。（圖／路透社）

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 8553 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美股大逃殺！單周跌幅5年來最慘　恐慌指數飆升
整理爺爺遺物發現9本書！「千年前寶物」估出天價
綠博小火車撞死爸爸！兒心碎招魂：根本來不及…轟縣府責任最大
大谷翔平盜壘遭逮「連38場紀錄中斷」　捕手驚呼：怎麼會跑？
機車道1天6摔車　30歲男摔斷脊椎死亡
台灣祭傳麵包下藥性侵　警方曝真相
鋒面接力　下周2天雨最猛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

川普揮關稅重拳　專家：不利中國經濟成長與抗通縮

對等關稅打亂TikTok出售？字節跳動：在很多問題上仍有分歧

陸翁瞞全家買29張保單「保費近2千萬」　女兒崩潰：他月薪才1萬6

川普關稅引市場震盪！　大摩點名「30家中資重災股」

清明掃墓上香拜祖先被煙嗆到　陸男一檢查罹肺炎

為了一扇門…2住戶打官司互撕5年　老翁控：裝八卦鏡害我得癌症

陸反擊美國扯台灣　11家公司「與台合作」進不可靠清單

陸到WTO告美國！控「對等關稅」霸凌危害全球

反擊！陸對美所有商品加徵34%關稅　「5連招」同時發動

輸美小型包裹免稅喊卡　中國電商3解方接招

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

#李珠珢 #南珉貞直接露香肩拼了！互動超萌且福利滿滿XD

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

木村拓哉離台　上前打招呼超暖

川普揮關稅重拳　專家：不利中國經濟成長與抗通縮

對等關稅打亂TikTok出售？字節跳動：在很多問題上仍有分歧

陸翁瞞全家買29張保單「保費近2千萬」　女兒崩潰：他月薪才1萬6

川普關稅引市場震盪！　大摩點名「30家中資重災股」

清明掃墓上香拜祖先被煙嗆到　陸男一檢查罹肺炎

為了一扇門…2住戶打官司互撕5年　老翁控：裝八卦鏡害我得癌症

陸反擊美國扯台灣　11家公司「與台合作」進不可靠清單

陸到WTO告美國！控「對等關稅」霸凌危害全球

反擊！陸對美所有商品加徵34%關稅　「5連招」同時發動

輸美小型包裹免稅喊卡　中國電商3解方接招

卵巢手術竟割錯邊！索性把左側也切掉　婦科名醫判賠60萬確定

車禍畫面曝！新北母載兒吃飯…自撞分隔島「180度翻肚」滑行

美股大逃殺！單周跌幅5年來最慘　恐慌指數飆升

金賽綸離世49天！　14年摯友金寶羅「百字文哀悼」曝她生前燦笑片

影／軍聞社新影片警示國人「別讓日常被偷走」　軍演悄悄讓人習慣

瘋電影／喵的奇幻漂流　拿到奧斯卡金像獎的喵

安眠藥+啤酒！小黃成「移動神主牌」　逆撞休旅車猛推10米

大谷翔平盜壘失敗　羅伯斯表情嚴肅：決定跑就必須確保成功

台股皮皮挫　486先生喊「逢低要加碼」先做1事：不會長期在低點

訪問／永瀨廉謙虛國寶神顏：只有92分！　購物「超俗台灣LV」送高橋海人

木村拓哉離台　上前打招呼超暖

大陸熱門新聞

陸反擊美國扯台灣　11公司進不可靠清單

關稅引震盪　大摩點名「30家中資重災股」

出清波音787-8　南航一口氣掛牌轉讓10架！

App下載榜首竟是「盜版GPT」

陸翁瞞全家買29保單　保費近2千萬繳不起

2住戶互撕　老翁：八卦鏡害我得癌症

反擊！陸對美加徵34%關稅　5連招同時發動

老公生前存款60萬　妻提領時竟已「清零」

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

陸到WTO告美國！控「對等關稅」霸凌害全球

爸幫兒取名「東風」！戶政人員打錯1字...媽驚喜：不改了

正妹拍成人片忘關窗簾！下體被看光　身分竟是女網紅

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

清明掃墓被煙嗆到　阿伯一檢查罹肺炎

更多熱門

相關新聞

全球第4大車廠宣布：裁撤美國5廠900員工

全球第4大車廠宣布：裁撤美國5廠900員工

美國總統川普宣布最新關稅政策，引發全球股市劇烈波動。全球第四大車廠斯特蘭蒂斯集團（Stellantis NV）也難逃其衝擊，該集團近日宣布將在美國裁撤900名員工，並暫停墨西哥和加拿大兩家工廠的生產。

高關稅卓揆束手無策？　李艷秋酸：由柯建銘領銜談判「瘋癲中藏智慧」

高關稅卓揆束手無策？　李艷秋酸：由柯建銘領銜談判「瘋癲中藏智慧」

即／柬埔寨總理：美19類商品關稅下調至5％

即／柬埔寨總理：美19類商品關稅下調至5％

關稅引震盪　大摩點名「30家中資重災股」

關稅引震盪　大摩點名「30家中資重災股」

即／對等關稅重創股市！　川普說話了

即／對等關稅重創股市！　川普說話了

關鍵字：

對等關稅貿易戰TikTok

讀者迴響

熱門新聞

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

川普關稅連2天血洗美股　道瓊狂瀉2145點

台積電周一補跌「甚至跌停」？專家給答案

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞　海嘯警報發出

大甲媽剛起駕就開打　一堆阿志頭嗆：輸贏啊

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

明起變天降溫！下周鋒面接力「雨區擴大」　中部以北防大雨

台股崩2000點不意外　專家：抄底前要先想破底怎辦

全球第4大車廠宣布：裁撤美國5廠900員工

即／對等關稅重創股市！　川普說話了

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰

更多

最夯影音

更多

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面