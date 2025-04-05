綠營、總統諮議涉共諜案　作家：不是財就是色！選幕僚會更重操守

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統府諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元、新北市議員李余典特助黃取榮等3人，近日爆出涉入共諜案，經台北地檢署聲請羈押禁見獲准。對此，作家顏擇雅5日透過臉書表示，藍營人士若受中共魅惑，還可以說是為了「中國夢」，綠營人士則只有兩種可能，不是財就是色；她認為，這事會強化綠營保密防諜的意識，從政者會更加小心身邊誰較禁不起誘惑。

顏擇雅表示，綠營共諜被抓到，她是抱著平常心。她說，中共本來就是秘密組織，靠秘密行動奪權的，會滲透綠營是再正常不過，「如今一定有人很悲觀，想到1949蔣軍被嚴重滲透的往事」。

不過，顏擇雅說，想到1949非常好，蔣軍當年國防部副部長吳石，中將郭汝瑰，華北剿匪總司令傅作義的左右手閻又文，潛伏胡宗南身邊的「情報後三傑」熊向暉、申健、陳忠經，還有淮海戰役落跑竟然繼續受蔣介石信任的韓煉成等等。

她表示，沒有這些中共特工，中共拿下大陸不會那麼勢如破竹，就是有這些慘痛教訓，兩蔣來台之後才會疑神疑鬼，有了「白色恐怖」。

顏擇雅說，現問題來了，綠營共諜一事會不會造成綠營分化，彼此疑神疑鬼？她表示，她倒不悲觀，今日和1949一大差異，就是郭汝瑰、吳石等人都是為理想，因為共產主義在1949是深具魅力的意識形態，這種魅力如今已蕩然無存。

顏擇雅表示，藍營人士若受中共魅惑，還可以說是為了「中國夢」，綠營人士則只有兩種可能，不是財就是色。她認為，這事會強化綠營保密防諜的意識，從政者會更加小心身邊誰較經不起誘惑。

顏擇雅說，人貪不貪財，是本性，而且相處一陣子就可以發現。色的問題不是本性，沒遇到根本不知可否抵抗誘惑，幸好桃花上身，幾乎都會喜形於色，所以旁人也都會發現，要提防也是有辦法的，「我覺得這事會讓綠營在挑選幕僚時更重視操守，所以不是壞事」。