綠營前助理涉共諜案　民進黨：不論黨派都應受到最嚴厲制裁

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立法院長游錫堃辦公室前助理盛礎纓，遭中國滲透涉外洩機敏資料，盛過去曾任職綠委郭昱晴、羅美玲、許智傑辦公室。對此，民進黨今（2日）表示，任何人只要涉犯台灣犯罪、傷害人民利益，不論黨派、出身為何，都應該受到最嚴厲制裁，民進黨支持司法單位查辦、勿枉勿縱。透過這起事件，國人同胞可以看到中共滲透多麼劇烈，但民進黨團相關修法已經在程序委員會被封殺293次以上，也呼籲朝野所有政黨，一同支持相關法制強化作業，守護國家。

對於前綠營助理涉入共諜案？民進黨發言人吳崢表示，向國人同胞再次報告，不論是賴清德還是民進黨，都已經展現，目前最重要任務就是防範中共對台灣滲透、守護國家安全，這是最堅定的基本立場。任何人只要涉犯台灣犯罪、傷害人民利益，不論黨派、出身為何，都應該受到最嚴厲制裁，民進黨支持司法單位查辦、勿枉勿縱。

吳崢指出，透過這起事件，國人同胞可以看到中共滲透多麼劇烈，也有必要強化國安法制，包含賴清德總統日前提出的17項國安強化措施，應該盡速推動，民進黨立院黨團過去一年也持續提出相關修法，包含立委、里長等特定人士赴中報備，但迄今遭到藍白立委反對，已經在程序委員會被封殺293次以上。

吳崢強調，既然大家看到共產黨滲透情形，也呼籲朝野所有政黨，一同支持相關法制強化作業，守護國家。任何人在台灣，不論黨派、工作，如果跟境外敵對勢力合作，背叛國家、傷害人民，司法單位都應該全力查辦，希望國內所有政黨，一視同仁，用同樣標準支持政府強化國安，也審視政黨內部。