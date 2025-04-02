綠前助理涉共諜案藍轟賣台　王世堅：間諜只會安插在敵軍

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉嫌洩漏機密給中國，近日被台北地檢署約談後，以20萬元交保。而盛礎纓也曾待過部分綠委辦公室，讓綠營大為震驚。綠委王世堅今（2日）受訪時表示，增加人力物力查察是一定要，因為匪諜就在你身邊，要加緊防範、查察，太可怕了，太可怕這個事情。王也提出一項論點，「間諜只會安插在敵軍，因為友軍沒有安插的必要。」

對於前綠營助理涉入共諜案，民進黨發言人吳崢表示，向國人同胞再次報告，不論是賴清德還是民進黨，都已經展現，目前最重要任務就是防範中共對台灣滲透、守護國家安全，這是最堅定的基本立場。任何人只要涉犯台灣犯罪、傷害人民利益，不論黨派、出身為何，都應該受到最嚴厲制裁，民進黨支持司法單位查辦、勿枉勿縱。

吳崢指出，透過這起事件，國人同胞可以看到中共滲透多麼劇烈，也有必要強化國安法制，包含賴清德總統日前提出的17項國安強化措施，應該盡速推動，民進黨立院黨團過去一年也持續提出相關修法，包含立委、里長等特定人士赴中報備，但迄今遭到藍白立委反對，已經在程序委員會被封殺293次以上。

對於在野黨質疑，綠營反共還被滲透，王世堅則表示，這不是反不反共的問題而已，他們可能有管道去接觸到，綠營可能被接觸到的是助理、辦公室人員，但其他在野陣營更可怕的是，他們有的是委員本人涉及，這不是更可怕嗎？既然身為中華民國台灣的國會議員，那最起碼的愛國家的決心、立法委員本人他一定要堅守這個立場。還好現在被查到的都是助理，但有的國會議員是委員本人去接洽，這是不得了的事情，朝野都應該引以為戒。