退將被砍退俸仍可領就醫、創業貸款補貼　退輔會：8月報請行政院修法

▲退輔會主委嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

近年退將涉共諜案狀況頻傳，昨（2日）立法院外交及國防委員會中，綠委林楚茵質詢時指出，目前《陸海空軍軍官士官服役條例》與《兩岸人民關係條例》雖規範退役軍人若涉案可停止發放退休金，但《國軍退除役官兵輔導條例》第32條並未同步，導致涉共諜案退將仍可享有就醫、就養、就學、創業貸款補貼等多項補助。對此，退輔會主委嚴德發回應，目前正在徵詢部會意見，針對權益停止條件與《陸海空軍軍官士官服役條例》做同步調整，啟動修法程序，預計於8月報行政院。

林楚茵質詢時表示，近年共諜案節節攀升，2024年涉共諜案遭起訴人數高達64人，其中退役軍人占比達23%，明顯成為中國滲透的重點對象，呼籲退輔會必須正視「退役不等於脫離滲透風險」，須慎防中共透過退役軍官拉攏現役軍官，且要求正視叛國退役軍人仍能享受權益之漏洞，應儘速修法以杜絕破口。過去許多人認為，退役軍人接觸不到機密文件，非中共滲透的目標，不過近來發生多起退役軍人共諜案，對我國國安造成威脅。

對此，嚴德發回應，退役軍人無法接觸機密資料，不過中共會將退役軍人作為「橋樑」，利用學長學弟關係拉攏現役軍人。退輔會將透過全國19所榮民服務處對退役軍人進行訪視與宣導，嚴防中共滲透陷阱。

林楚茵指出，退輔會針對退除役官兵的照顧，包括就業、就醫、就養、就學等面向。多數退役軍人愛國奉獻，值得國家照顧，但對於叛國者，政府必須採取零容忍態度。自己去年質詢退輔會時，已督促退輔會務必把叛國軍官的退休金追回。除了退休金，其他補助也應同步收回。

林楚茵表示，目前《陸海空軍軍官士官服役條例》與《兩岸人民關係條例》雖規範退役軍人若涉案可停止發放退休金，但《國軍退除役官兵輔導條例》第32條並未同步，導致即使停止領取退休俸，涉案退役軍人仍可享有就醫、就養、就學、創業貸款補貼等多項補助，顯然法規存有漏洞。

嚴德發則表示，目前正在徵詢部會意見，針對權益停止條件與《陸海空軍軍官士官服役條例》做同步調整，啟動修法程序，預計於8月報行政院。

