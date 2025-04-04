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大陸 大陸焦點 特派現場

陸到WTO告美國！控「對等關稅」霸凌危害全球

▲▼中美關係,美中關係,2019年6月29日在日本大阪舉行的G20峰會期間，美國總統川普出席與中國國家主席習近平的雙邊會晤。（圖／路透）

▼中美展開新一輪關稅大戰。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸正式對美國「對等關稅」發起反擊，除了同樣加徵34%的關稅外，也向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，痛批美國霸凌、危害全球經貿秩序穩定。

大陸商務部4日下午證實，已就美國向全球加徵「對等關稅」在WTO爭端解決機制提起訴訟。

大陸商務部指出，美方徵收所謂「對等關稅」，嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害世貿組織成員正當合法權益，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序，是典型的單邊霸凌做法，危害全球經貿秩序穩定，「中方對此堅決反對。」

▲▼上海外灘的中美國旗。（圖／路透）

大陸商務部強調，中方始終是國際經貿秩序的堅定捍衛者和多邊貿易體制的堅定支持者，「我們敦促美方立即糾正錯誤做法，取消單邊關稅措施。」

大陸國務院關稅稅則委員會4日下午宣布，對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅。

大陸國務院關稅稅則委員會表示，美國政府宣布對中國輸美商品徵收「對等關稅」，做法不符合國際貿易規則，嚴重損害中方的正當合法權益，是典型的單邊霸凌做法。

美國總統川普（Donald Trump）2日簽署「對等關稅」行政令，對180多個國家加徵關稅，其中，中國大陸除了先前已加徵的關稅外，再被加徵34%關稅。

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